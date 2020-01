Una amenaza para todos

Cuando determinados presidentes de Estados Unidos, excesivamente déspotas, pero también caricaturizados, alertaron del riesgo que suponen ciertas potencias, algunos se lo tomaron a pitorreo. Pasó en su día con Bush y su archiconocido “eje del mal”. Y ahora ocurre con Trump y sus advertencias sobre Irán. Que se trate de mandatarios enajenados en algunas cuestiones, no significa que su tiro esté desviado en absolutamente todo. La República Islámica de Irán es un peligro para el mundo civilizado. Una bomba de relojería que implica una amenaza para nuestro estilo de vida. Y además lo hace con un potencial desconocido, ya que nadie sabe a ciencia cierta qué tipo de armamento nuclear posee. Asimismo, el régimen de los ayatolás ha financiado a muchos de los terroristas islamistas que han atentado en Europa. Todo con el objetivo de desestabilizar al Viejo Continente con el apoyo de su aliado Putin y que su idea medieval del Islam se extienda como la espuma.

Irán ha copado estos días la actualidad internacional por la escalada de tensión que vive con Estados Unidos. Quien no se haya molestado en profundizar un poco, puede caer en el argumento pueril de culpar de todo a Trump. De hecho he podido escuchar esos días frases como: “El memo ya la está liando” o “Este loco nos lleva a la tercera guerra mundial”. Nadie puede olvidar esto: Estados Unidos, Israel y Europa estamos juntos en esta batalla. No hablamos de un conflicto lejano que ni nos va ni nos viene. Es la confrontación del mundo civilizado y liberal con el sucio y medieval. No hay más. O estas con nosotros, o con ellos.

Algunos creen que fue Trump el encargado de prender la mecha, pero nada más lejos de la realidad. El 27 diciembre hubo una noticia que pasó desapercibida. Un contratista norteamericano murió en una base militar iraquí por un ataque con cohetes iraníes. Esa fue la razón de que Estados Unidos respondiera eliminando al poderoso general Soleimani. Una auténtica escoria terrorista con el que solo cabía hacer lo que presidente estadounidense hizo.

Cuando parte de la opinión pública progresista, ‘buenista’, hipócrita y estúpida se había puesto del lado de estos mugrientos islamistas, hay un suceso que lo ha cambiado todo. Irán se ha destapado como lo que es, un Estado asesino al que no le importa llevarse por delante a civilices inocentes. Después de días de especulaciones y mentiras, el régimen de los ayatolás ha tenido que reconocer que derribó el avión ucraniano en el que murieron 176 personas. Un ataque intencionado y cruel que nos da la razón a aquellos que queremos barrer del mapa a semejante inmundicia. No estamos hablando de una guerra ni mucho menos, porque sería caer en su juego de que pague por ello la población civil. Pero hay que ‘gratificar’ a Irán con su misma moneda. Primero, financiando a los grupos de jóvenes que en el país están hasta el gorro de los ayatolás, la falta de libertades y el absoluto protagonismo del Islam. Segundo, con duras sanciones. Y tercero, eliminando con operaciones ‘quirúrgicas’ a aquellos nombres propios que están liderando el desarrollo del armamento nuclear. En este último aspecto hay que aprender y mucho del Mosad. En varias ocasiones, el servicio secreto israelí ha liquidado a científicos de supuestas centrales nucleares donde, lejos de generar energía, estaban trabajando de lleno en un programa de defensa opaco.

Precisamente Israel, el garante de la civilización en Oriente Próximo, está sufriendo como nadie la amenaza de Irán. La República Islámica desea abiertamente la destrucción del modélico Estado hebreo. Lo hace cuidando, financiando y mimando a los terroristas de Hamás y Hizbolá y también amagando con lanzar misiles al centro de Tel Aviv. Una situación de tensión constante que nadie tiene que aguantar.

Hay que frenar y ahogar a Irán, y estamos en el momento adecuado para hacerlo. El derribo del avión ucraniano ha logrado que la opinión pública sepa que nos enfrentamos a un monstruo que no parará hasta islamizar a los ‘infieles’ occidentales. Dejemos atrás los complejos, los remilgos y cierta ‘legalidad’ y vayamos a por ellos con todo.