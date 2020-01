Un socialista corajudo

Se estaba rifando el título de primer socialista corajudo en España y Emiliano García-Page acaba de resultar agraciado en el sorteo. Ya iba siendo hora de que a algún miembro de la vieja guardia del extinto PSOE, ahora sustituido por el Partido Sanchista en el poder, se le hincharan los mofletes y decidiera acabar con ese silencio de los cobardes en el que siguen sumergidos cual pecios el resto de sus compañeros.

Si tuviéramos que enumerar aquí el listado de los motivos que Pedro Sánchez ha ido ofreciendo a los socialistas de corazón para saltar a la arena pública y denunciar sus fechorías, necesitaríamos una tesis más amplia que la muy plagiada por el ahora presidente del Gobierno. Digamos que han sido entre dos y tres por día desde que los votos de los golpistas, los separatistas irredentos, los proetarras, los neocomunistas y unos cuantos regionalistas tragones le confirmaron en los colchones de La Moncloa.

Ante todas las mentiras, los incumplimientos y las flagrantes traiciones a los españoles por parte del Doctor Sánchez han reaccionado los anteriores altos cargos y los actuales barones del PSOE con silbidos y ojos al cielo. Desde Felipe González a Alfonso Guerra, pasando por los Fernández Vara, Susana Díaz o el propio Page, todos han sufrido la parálisis del miedo a las represalias del presidente del Gobierno y del partido, que ya tiene fama de no hacer prisioneros y de tener un concepto de democracia interna semejante al de Castro o Maduro, por poner dos ejemplos entre los nuevos ídolos del ejecutivo sociocomunista.

Ahora el presidente de Castilla-La Mancha ha estallado contra Sánchez, y ha elegido dos argumentos entre los muchos del rosario de felonías y agravios provocados por el monclovita: el pago de la deuda con su Comunidad y el proyecto para sacar a Oriol Junqueras de la cárcel modificando el Código Penal. El presidente manchego ha avisado al presidente de su partido y del Gobierno de la nación que esperará un par de semanas para ver si le pagan los 130 millones que el Ejecutivo adeuda a su Comunidad en concepto del IVA de 2017 y si no, llevará el caso a los tribunales. También le espetó ayer a Sánchez que “con los derechos de los españoles no se mercadea y con el Código Penal no se puede mercadear, porque no es una cuestión negociable”. Y esto lo dijo en Fitur, delante de un cartel del “Camino de la Vera Cruz”, consciente de que el dictador de Ferraz puede mandarle a paseo a nada que se le calienten los motores del Falcon.

Lo más probable es que Sánchez le haga caso, al menos en lo que respecta al pago de las deudas, porque al fin y al cabo esos cientos de millones no salen de su bolsillo, y aumentar un poco el socavón del déficit del Estado no supone problema alguno para el dormilón de La Moncloa.

Esto es bueno para Castilla y León, que de rebote podría recibir un regalo caído del cielo en forma de 142 millones de euros, que son los que el Gobierno central adeuda a esta Comunidad en concepto también de IVA y que le vendrían de perillas al presidente Alfonso Fernández Mañueco para tapar agujeros sanitarios, entre otras urgencias.

Y así Francisco Igea no tendría que acudir a los tribunales para denunciar a Sánchez por apropiación indebida, como amenazaba ayer el vicepresidente. “Nuestra indignación es máxima” aseguraba el ‘vice’ de la Junta, y eso en Igea es mucha indignación. Tuvo también su andanada para el líder de la oposición Luis Tudanca (uno de los que nunca levantará la voz a Sánchez), a quien preguntó si va a exigir o no el pago de esa deuda con los castellanos y leoneses.

Todo ello en un acto informativo en el que volvió a ejercer de portavoz total, de la Junta, de su partido y del partido de sus coaligados, al asegurar que “ni Ciudadanos ni el PP permitirán que sus diputados voten a favor de los Presupuestos Generales del Estado” cuando los presente el Ejecutivo sociocomunista. Podríamos pensar que ha sido un descuido, pero en Igea ese rol de vocero para todo se ha convertido ya en una segunda piel.