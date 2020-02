Un Rey firme ante los ataques

Felipe VI se crece ante la adversidad. Cuanto más arrecia la campaña antimonárquica en la parte más salvaje de la izquierda patria, más firme se muestra el monarca en sus convicciones democráticas y de servicio a nuestro país. El discurso pronunciado ayer en la apertura de la legislatura en la Cortes fue de nuevo un acierto pleno. Mientras los socios ultramontanos de Pedro Sánchez le insultaban impunemente en los salones del Congreso, el Rey marcaba el santo y seña de la legislatura: “España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos”.

El aviso contra el cainismo parlamentario, contra el duelo goyesco a garrotazos en la política nacional, tiene todo el sentido cuando se da frente a un Gobierno empeñado en dividir a los españoles y en gobernar contra la mitad de España. Cualquier otro que no fuera el Doctor Sánchez se daría por aludido, pero estamos, señores, ante el más narcisista de cuantos gobernantes hemos sufrido en La Moncloa, tanto que no es capaz de reconocer ni uno solo de sus muchos defectos ni de admitir ni una sola de sus incontables mentiras. Si el Rey afirma, como hizo ayer, que “la Constitución es el lugar de encuentro, de los diferentes modos de sentir España”, Sánchez no lo entiende como una censura a la negociación con los que abjuran, denuestan y desobedecen la Carta Magna. No lo admite como una crítica o un límite a su desmedido deseo de permanecer en La Moncloa a toda costa. Sencillamente, Sánchez actúa como quien oye llover.

El discurso del monarca incluía una sabia recomendación a sus señorías, a quienes recordó la obligación de “colaborar lealmente con todas las instituciones del Estado y observar comportamientos que merezcan la mayor consideración y respeto”. El mismo respeto del que carecen los compañeros de viaje de Sánchez, los golpistas catalanes de JperCat y ERC, los sucesores de los asesinos etarras de Bildu y los nacionalistas antiespañoles del BNG y la CUP, que incumplieron su deber de acudir al Parlamento solo para hacerle un feo al Rey. De paso, sus portavoces se juntaron como borregos en una sala para asegurar que la monarquía española no les representa porque “es una institución anacrónica, heredera del franquismo, que quiere imponer la unidad de España”. Una sarta de estupideces lanzada por los portavoces de la canalla secesionista y filoterrorista. Representantes de ideas anacrónicas, herederos del peor fascismo supremacista y que quieren imponernos la ruptura de España por encima de la ley y la Constitución.

Esa declaración de los cinco compañeros de viaje de Sánchez constituye uno de los ataques más graves a la Monarquía en muchos años. Tanto que el líder del PP, Pablo Casado, reclamó al presidente del Gobierno que saliera en defensa del Rey.

Era una defensa obligada para cualquier presidente que no fuera el Doctor No, al que la suerte de la Casa Real le importa un comino, menos todavía que la unidad de España, con la seguirá jugando durante meses. Sánchez no salió en defensa de Felipe VI ni censuró a sus ‘compis’ de investidura porque ni le preocupa ni le conviene.

Es más, Sánchez lleva año y medio ninguneando al monarca, al que sus socios preferentes de ERC no perdonan el discurso con el que frenó el golpe del 1-O. El presidente sanchista no ha perdido oportunidad de despreciar al Rey en actos de la Corona, con sonoras ausencias en los premios Príncipe de Asturias y Cervantes, dejándole fuera de la Cumbre del Cambio Climático e incumpliendo la tradición de comunicarle en persona la composición del Gobierno, entre otras muchas ofensas.

Por el momento, Sánchez y sus colegas han fracaso en su operación de acosos y derribo. Le pinchan las ruedas y le apagan los motores, pero este Rey demuestra una pericia inusual para los aterrizajes de emergencia.