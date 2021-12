CON la incidencia acumulada del coronavirus subiendo como la espuma cada comunidad autónoma hace lo que le viene en gana y los españoles nos empezamos a cansar, pero de verdad. Se avecinan unas fechas navideñas en las que lógicamente la sociedad mayoritariamente va a disfrutar de ellas como siempre lo hecho, en familia. No se puede soportar ni un minuto más esta ensalada de sinsentidos que escuchamos de parte de los políticos a diario.

El caso es que llevamos casi dos años escuchando una cosa y la contraria respecto al virus, obligándonos a actuar de una manera diferente del lugar en el que estemos empadronados y con restricciones tan absurdas y basadas en criterios exclusivamente políticos pasándose por el arco del triunfo la ley y la razón. A principios del año 2020 desde el Gobierno nos negaron la existencia del virus, nos enviaron a participar en manifestaciones y alentaron aglomeraciones en las principales ciudades del país. A los dos meses nos recluyeron en casa, nos impidieron salir durante meses mientras cientos de personas fallecían por culpa de una pandemia una pandemia sin precedentes. En ese momento nos explicaron que la solución pasaba por la vacunación masiva, nos indicaron que “a lo mejor” sería posible que hubiera que inocular dos dosis y ahora resulta que ni siquiera con tres podemos estar tranquilos.

Vaya por delante que les escribe una persona convencida de que es necesaria la vacunación y que tiene la pauta completa, pero no puede por menos que decir que con esto de la vacunación nos han contado mil milongas. Nos dijeron con un 70 por ciento de la población inoculada tendríamos inmunidad de rebaño y resulta que con un 80 por ciento de gente ya con la doble pauta lo que han logrado es un rebaño sin inmunidad. Nos han adoctrinado desde la política, nos han aborregado, nos han enseñado a no pensar y nos han cambiado libertad por un pasaporte moral en el que impera el ‘buenismo’ y en el que a todo lo demás se le llama negacionista.

Ahora las regiones se debaten sobre si implantar el pasaporte covid. A mí francamente me sorprendió a la vez que me gustó la decisión de la Junta de Castilla y León de no implantarlo. Me parece que el Gobierno de Fernández Mañueco se ha equivocado en muchas cosas durante la pandemia pero en este punto se arriesga, apuesta y seguramente gane.

Permitir o no el acceso de personas a un local en función de si está vacunada o no deja muchas lagunas, la primera legal. A la decisión jurídica se le suma la más importante, la de conocer si realmente eso frenaría la expansión del virus, ya que hay muchos expertos que creen que no lograría el efecto esperado por los políticos y sin embargo sí serviría para arruinar por segundo año consecutivo a empresas que necesitan los ingresos para salir adelante. Tampoco sé yo si los restaurantes y establecimientos tienen la capacidad y el compromiso para controlar que todas las personas que accedan a ellos lo hagan con el pasaporte covid en regla.

Al final, independientemente de la comunidad autónoma y de la ideología política de cada cual, lo único importante cuando no se conocen los detalles del comportamiento de un virus en plena pandemia es el sentido común. Mantener la distancia de seguridad, llevar la mascarilla puesta en el interior de los establecimientos y evitar aglomeraciones. Ser escrupulosos cuando estamos con personas vulnerables y disfrutar de la vida siendo consciente de que tenemos que convivir con un virus más.

Lógicamente la incidencia seguirá avanzando a lo largo de las próximas semanas, pero el criterio clave es conocer el estado de las ucis y la cifra de fallecimientos de personas ya vacunadas y sin patologías previas.