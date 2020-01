No nos merecemos un gobierno que nos mienta. Eso fue el eslogan con el que el PSOE “caldeó” las elecciones de marzo de 2004 tras los atentados del 11 M. Pues bien, aquí tenemos el gobierno más mentiroso de la historia de España. Ha engañado a sus votantes y como dijo el martes el líder de la oposición, Pablo Casado, ahora la única esperanza de millones de españoles es que también engañe a sus socios y sus embustes hagan saltar por los aires el Gobierno social-comunista, respaldado por golpistas y amigos de los terroristas etarras, que estaban dispuestos a pasar de la abstención al “sí” si hubieran fallado los dos pírricos votos que tenía de margen Sánchez para salir investido presidente después de los tres fracasos anteriores.

No sé a quién le importa menos la gobernabilidad de España, si a Sánchez o a la diputada “progolpista” Montse Bassa, que el martes, en la tribuna del Parlamento español, llamó verdugos a los socialistas y el presidente la aplaudió a cambio de la abstención de los republicanos. La hermana de la condenada por el intento de golpe de Estado del 1-O, aseguró que le importaba un comino la gobernabilidad de España. Nadie del PSOE salió en defensa de España y de los españoles.

No había duda de que los sediciosos, los golpistas y los bilduetarras, además del lucrativo voto del señor de Teruel Existe, iban a apoyar a Sánchez, porque con ningún otro presidente podrán vivir mejor. Nadie puede decir que el presidente del Gobierno elegido el martes por la mínima no sea legítimo, aunque todos tenemos derecho a pensar que si Pedro Sánchez no hubiera mentido reiteradamente a todos los españoles, especialmente a sus electores, no habría ganado las elecciones, ni hubiera sido presidente a estas alturas.

El Gobierno actual no refleja lo que los españoles expresaron en las urnas el pasado 10 de noviembre, por mucho que se empeñe la servil “portavoza”, Adriana Lastra. Porque los españoles pensaron que el PSOE y en concreto Pedro Sánchez, jamás pactaría con los independentistas.

El propio presidente, en un alarde de soberbia y en un ramalazo de gobernante de las repúblicas bananeras que tanto alaban sus socios, dijo que se encargaría personalmente de traer a España al fugitivo Puigdemont porque la Fiscalía depende del Gobierno. Era cuando convocó las elecciones para el 10 de noviembre porque le quitaba el sueño pensar que Podemos y Pablo Iglesias se podía sentar en su Gobierno como ministros.

Pues en dos meses no solo estará Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno, haciendo y deshaciendo como si fuera de “facto” el presidente, sino que también tendrá entretenida en el Consejo de Ministros y con un sueldazo a la señora de Pablo Iglesias o a su compañera de vida -que es más progrecasposo-. Irene Montero se ocupara del Ministerio de la Igualdad y también ha colocado a su amigo, el comunista Alberto Garzón. Éste se encargará de liquidar económicamente España como liquidó Izquierda Unida. Aunque a este paso estarán colocados todos los miembros de Podemos, entre ministerios -nada menos que 20- y los vigilantes que tendrá que vigilar a los vigilados, porque en este gobierno como es natural, nadie se fía de nadie y habrá que pagar a vigilancia y contravigilancia de quienes vigilan el cumplimiento de lo pactado.

Pero los socialistas de aquí han decidido ponerse la venda y cargar contra la oposición y contra la caverna mediática, que me imagino que para Fernando Pablos, en otros tiempos crítico con Pedro Sánchez por querer pactar con quienes quieren romper España, es decir con los mismos que ha pactado el señor presidente del Gobierno, serán los medios de comunicación que son críticos con este Gobierno socialista, como lo fue él cuando auspiciaba esperanzas de que su patrocinada Susana Díaz pudiera hacerse con el liderazgo del PSOE.

Difícil papel el de Pablos y Tudanca defendiendo que un socialista quiera liquidar la igualdad entre los españoles y justificando la división de España para darle alas al independentismo que lo ha hecho presidente. Que no olviden que a los españoles los engañó y a los socialistas los ha hecho rehenes de sus mentiras.