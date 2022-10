Un poco de música trivial

Me regalan unas colegas, conocedoras de mis aficiones y de mis ganas de buenas noticias, un magnífico libro titulado ‘Antología de la British Invasion’.

En esa antología se recogen informaciones relevantes sobre decenas de músicos británicos, especialmente grupos que triunfaron en los Estados Unidos allá en la década de los 60.

La expresión metafórica ‘Invasión Británica’ alude a la preeminencia de la música popular compuesta en el Reino Unido.

El fenómeno tuvo un notorio efecto económico para Inglaterra. Pero interesa más, precisamente porque de ello dependía el éxito económico, pensar que hasta octubre de 1962 la creación musical de los británicos arrinconó a buena parte de la música norteamericana por su calidad.

Recuérdese que la canción popular (con las combinaciones oportunas: pop, rock, r&b, country, etc.), estaba en manos de cantantes y grupos estadounidenses.

A partir de ese año las grandes figuras norteamericanas, como Elvis Presley y los crooners (Frank Sinatra, Dean Martin, etc.) empezaron a sufrir un deterioro que casi ninguno superaría.

Entre ellos, nada menos que Elvis Presley, la más brillante figura del rock del período anterior a 1962, que cometió el error de apartarse de la innovación para dedicarse a otras cosas: baladas, bandas sonoras para Hollywood, conciertos en Las Vegas...

Por cierto, las mujeres cantantes británicas (Petula Clark, Dusty Springfield, Sandy Shaw) no se resistieron al sonido de la nueva música.

Mientras, al otro lado del Atlántico se cocía la revolución musical: después de ser rechazados (Decca Studios) con el pretexto de que los grupos masculinos con guitarras no tenían futuro, después de haber tocado su música en cavernas y lupanares, a principios de octubre de 1962 empiezan a salir al mercado melodías sencillas pero nuevas y poderosas.

Entre ellas, ‘Love Me Do’ y ‘I Saw Her Standing There’, que son parte de una gran tormenta cultural que duraría solo siete años, suficientes para mover el mundo.

Yo aprendí a escribir en la escuela de unas excelentes maestras jubiladas. Bueno, en realidad aprendí más tarde, leyendo a otro tipo de maestros. Uno de ellos fue el autor de ’Emma Zunz’, de ‘Pierre Menard, autor de El Quijote’, de ‘Funes el memorioso’, del ‘Tema del traidor y del héroe’.

A Jorge Luis Borges le entusiasmaba la música de unos muchachos llamados John, Paul, George y Ringo: “Es trivial, pero maravillosa”, aclaró en cierta ocasión el argentino.

Pues que viva una ración de frivolidad en estos tiempos de incertidumbre.