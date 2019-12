Un paso al frente... popular

Conforme pasa el tiempo y las etapas que entre las partes se vienen marcando sobre la marcha de la negociación culminan, la ignominia que se sustancia se aprecia cada vez más oprobiosa. Este hombre, o sea, Sánchez, no se ha marcado límites y todo le vale con tal de mantenerse donde está. Busca la abstención de ERC para su investidura, que conseguirá muy probablemente por méritos propios, entre ellos, el de pasar sin rubor alguno por todos los aros que a lo largo de la negociación le han ido poniendo a su paso. Él va a lo suyo y no hay obstáculo que lo pare, cueste lo que cueste siempre que lo paguen otros. Y aquí estamos, viendo como el acuerdo se acerca sin más remedio por nuestra parte que el de pagar el precio de las consecuencias de sus ambiciones, casi patológicas, propias de un mesiánico convencido de que, además, debemos de estarle agradecidos, precio que no se pagará de una vez, porque a estas facturas de ahora no les quepan dudas de que les seguirán otras que tendremos que ir pagando una tras otra a tocateja.

El panorama se presenta rompedor, porque estas facturas de ahora y las que irán llegando si Sánchez consigue salirse con las suyas, que lo conseguirá salvo que se obre un milagro, son pura dinamita destinada a hacer volar por los aires todo lo conseguido desde y por la Transición, cuatro décadas de democracia, de libertad, de concordia, de progreso, de bienestar..., tanta como nunca habíamos tenido antes, hasta que llegaron estos y a expensas de lo heredado quieren acabar con todo. Hacer borrón y cuenta nueva se dice en este idioma nuestro que nos separa, aunque sea para retroceder en la historia ochenta y tres años, porque el destino que nos reserva Sánchez es un nuevo “frente popular”, además con muchas prisas, ya que el tiempo pasa y quería estrenar el año nuevo entronizado en La Moncloa, deseo que se le ha complicado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que acaba de reconocerle a Junqueras la inmunidad de eurodiputado, cambiando de golpe y por completo el escenario negociador entre ERC (que ha paralizado el diálogo) y el PSOE, que tendrá ahora que recuperarlo, ya veremos cómo.

Si hacemos memoria de aquel “frente popular” surgido de un fraude electoral (hoy documentalmente demostrado) y recordar sus consecuencias es para echarse a temblar por este que nos espera, porque cuando el pasado no sirve de escarmiento ni se aprende de él y se olvida o ignora acaba repitiéndose. Pues hacia ahí nos lleva el aspirante a presidir un gobierno del mismo pelaje que aquel de 1936. Por conseguirlo se ha humillado ante quienes tienen en sus manos el futuro que ambiciona siempre que se avenga a sus exigencias, y si para eso hay que tirar la Constitución a la basura, se tira y no pasa nada, y si se rompe España, que se rompa, que otro vendrá que la arregle si lo que queda de ella tiene arreglo.

A este cambalacheo que se traen entre ellos le llaman “diálogo” con el que dicen “encauzar el conflicto”, político se entiende, que existe en Cataluña, que suena bien, pero solo eso, al tratarse de una deformación dialéctica como efecto de la perversión del lenguaje [político] que utilizan con el ánimo de hablar mucho y no decir nada, buscando así el burladero que encuentran en la vieja estrategia de la mentira y de la tergiversación para que nada se entienda. El escritor británico George Orwell, autor de “Rebelión en la granja” y “1984”, dos novelas que reflejan el burdo, falaz y críptico lenguaje político al uso en los totalitarismos, que él conocía bien porque lo vivió de cerca, dijo estar diseñado “para que sus mentiras suenen veraces [...] así como para conferir solidez a lo que no es más que puro aire”.

Sánchez volvió a retratarse, esta vez con Casado y Arrimadas, manteniéndose en sus trece quizás por falta de cintura del primero de los dos al presentarse con el “no” por delante, errando así al no provocar a Sánchez con una alternativa (la vía 221, como sí hizo Arrimadas), dándole pie a la excusa de que es el líder del PP quien la rechaza. Y entre cantos de sirena Sánchez nos lleva alegremente al “frente popular” como opción única.