Un paseo por el siglo

A estas alturas lo que recomiende o deje de recomendar Alberto Garzón, ministro de Consumo, no me altera. Incluido lo relacionado con el vino en las comidas y desde aquí le digo que haría muy bien en leer lo que dice Fernando de Rojas por boca de Celestina en su elogio del vino. Es cultura. Y no, no soy un “aznariano” que proclama con chulería que bebe lo que le da la gana, pero tampoco un abstencionista. El vino bueno está bueno y que siente bien o no depende de muchas cosas, incluida su cantidad. El vino -también es cultura- fue alimento, especie protegida por el fuero salmantino, pegamento social y recurso para la celebración -no faltó ayer en la boda del amigo Gonzalo Sendín, una de las referencias de nuestra gastronomía- o para olvidar penas. La “cultura” del vino lo convirtió en algo elitista, lo que hizo que los jóvenes dejaran los “chatos” y se aplicaran a los “botellines”. Recordará, por cierto, Garzón, aquel “Pacto de los Botellines”, cerrado con Pablo Iglesias, cuando comenzó su caída al modo de Belén Esteban. Hoy he perdido la cuenta de cuántas bodegas y marcas de vinos hay en España, pero sí tengo claro que nunca hemos bebido mejor vino. Brindo por ello como el Rey Juan Carlos reclamó un brindis por la comunidad iberoamericana en aquella cumbre de 2005 recogida en una de las portadas que dan forma a la exposición conmemorativa de los cien años de LA GACETA, que puede verse en la Plaza del Liceo, trabajo al detalle de Miguel Ángel García-Mochales. El Rey, entonces, aseguró que brindaría cuando le llenasen la copa, lo que hizo sonreír a los asistentes, entre ellos muchos mandatarios americanos, incluido Kofi Annan, al que algunos confundieron con el actor Morgan Freeman. Conozco bien la hemeroteca de este diario, es como una segunda casa, así que reconozco las portadas y sus noticias, aunque confieso que la que más de ha impactado es la que anunciaba el confinamiento por la pandemia el 20 de marzo de 2020 porque al verla en esta muestra histórica con dominio del blanco y negro transmite la sensación de ser de otro siglo, a pesar del color, y es de antes de ayer. La muestra es un paseo por la historia salmantina del último siglo con noticias para recordar –y revivir- y otras serán descubiertas. Y sí, fue curioso ver a nuestros próceres -con pleno institucional- en la inauguración reconocerse en las portadas.

Para los de mi edad el Primero de Mayo es también aquella horterada de las demostraciones sindicales franquistas. O la fiesta de San José Obrero impuesta por Pío XII en 1955, cuando aún seguía borrada de nuestro callejero la calle del Primero de Mayo, aprobada en 1906, trasmutada en Milicias Nacionales en 1936, y recuperada en 1980 hasta ahora. San José Obrero es barrio –San José, Ciudad Jardín y Chamberí— y el recurso de la Iglesia para desplazar al rojazo Primero de Mayo, que recuerda a los Mártires de Chicago, y la Iglesia sabe de mártires como pocas instituciones. Las demostraciones sindicales en el Santiago Bernabéu pasaron a la Historia y también aquellas multitudinarias manifestaciones de la Transición. Con el tiempo el Primero de Mayo se ha quedado en fiesta y con un poco de suerte puente para alegría de la hostelería local. No es el caso, parece que este año pinchamos o al menos tendremos cifras discretas, justo cuando el sector acaba de estrenar presidente, Jorge Moro, que llega reclamando modernización, pero también más profesionales y algo más de compresión hacia las terrazas.

La semana, además, nos ha dejado la buena nueva de la distinción municipal a Manuel Muiños, alma, corazón y vida de “Proyecto Hombre” en Salamanca, entidad que si no existiese sería un desastre social y humano. El recuerdo a Vicky y Raquel Gómez, a María Egido y a todos los que se dedican a la danza. El regreso de la Feria del Libro y sus encuentros con escritores, presentaciones y actuaciones. Nada como recordar aquella portada del 20 de marzo de 2020 para valorar esta y otras citas con la normalidad.