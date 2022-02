Un mentiroso es para siempre

El lío de la formación de Gobierno en Castilla y León no se va a resolver en cuatro días, ni en dos semanas. Falta mucho hasta la fecha límite, el 31 de mayo. No hay que ponerse nerviosos.

En estas primeras jornadas, tras el apretado y complicado resultado del domingo, se están diciendo muchas cosas, se están lanzando propuestas de todo signo, algunas más disparatadas que otras, y los líderes de los partidos implicados, que son prácticamente todos salvo Podemos, hablan y hablan del asunto, contradiciéndose entre compañeros y montando un guirigay de tres pares.

Lo peor son las líneas rojas que acostumbran a marcar los portavoces de los entes negociantes. Si estuvieran electrificadas las líneas que marcan estos estrategas de baratillo, la mitad de quienes las anuncian acabarían chamuscados. A la vez vamos conociendo las habituales ofertas-trampa de unos, el temible abrazo del oso de los otros, las socorridas condiciones imposibles para asegurarse un ‘no’, los cordones sanitarios que en realidad son alambradas con pinchos al estilo campo de concentración y los más inoportunos consejos de quien se considera con vela en el entierro sin formar parte del séquito.

El candidato de Vox, Juan García-Gallardo, fue el primero en pintar el suelo de tinta roja, con las urnas todavía calientes. La derogación de la legislación regional de Violencia de Género y de Memoria Histórica era su condición ‘sine qua non’. Luego ya ha matizado que se puede negociar y tal.

Le respondió Alfonso Fernández Mañueco que la igualdad de hombres y mujeres es innegociable para el PP, y no ha hecho falta que lo matice, porque Vox no está en contra de la igualdad, sino de la prevalencia de un sexo sobre el otro. Cuestión de matices.

La palma a la propuesta más descacharrante hasta el momento se la lleva Pedro Sánchez, con esa oferta-trampa de conceder la abstención del PSOE solo si el PP reniega de todos sus acuerdos con Vox en todos los territorios y para siempre. El presidente del Gobierno es un mentiroso y lo es para siempre. Menos mal que esto lo saben incluso los ‘figuras’ de Génova 13, y se lo han tomado a cachondeo. El PSOE nunca apoyará al PP, ni en Castilla y León ni en ningún otro lugar conocido del planeta. Hay más posibilidades de que el Barça gane este año la Champions que de ver a Tudanca alfombrando la presidencia de Mañueco. El ardid de ofrecer sus servicios a cambio de un imposible responde al objetivo sanchista de demonizar aún más a Vox, una tarea que comparte con el propio Pablo Casado, que sigue hipnotizado por la supuesta superioridad moral de la izquierda. Para Pedro el del Falcon el razonamiento es muy sencillo: “Si fueran terroristas o filoterroristas, golpistas o nacionalistas antiespañoles, comunistas caribeños o anarquistas antisistema, sería perfecto, pero son populistas de derechas y eso es inadmisible”.

Casado y su inseparable Teodoro García-Egea el Pipos de Aceituna se apuntan al cordón sanitario contra Vox, al menos mientras sea Mañueco y no ellos quienes necesiten a los de Santiago Abascal. La idea luminosa de los de Génova es conseguir el apoyo o la abstención de los localistas de UPL, Soria ya y Por Ávila para que Vox tenga que abstenerse por no votar con el PSOE y Podemos. Es decir, que Mañueco tendrá que pactar y premiar a Soria, Ávila y León y a la vez tendrá que pactar y conceder prebendas a Vox, porque gratis no se va a abstener.

Una tontería supina: para eso es mejor negociar directamente la abstención o el apoyo de los verdes de Abascal.

¿Cómo acabará esto? Pues vaya usted a saber. Lo más lógico, mirando los números, es un acuerdo entre Mañueco y García-Gallardo, ya veremos si con consejeros de Vox o sin ellos. Todo se andará y es cuestión de talante y paciencia. Algo de lo que Mañueco anda sobrado.