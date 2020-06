Un Gobierno que no gobierna

Más de la mitad de los ministros sería absolutamente prescindibles y en estos momentos en los que cada euro cuenta y mucho, los españoles lo agradecerían. En la bancada de salida colocaría a todos los de Podemos, incluido al vicepresidente, que a lo largo de estos meses de crisis sanitaria no se le conoce una buena acción. ¿Alguien recuerda alguna propuesta positiva que no haya sido echar más leña al fuego del enfrentamiento social?

Por cierto, en justicia se le debería sancionar por saltarse el confinamiento después de que su pareja sentimental, la señora de Iglesias, diera positivo. Las normas deben ser iguales para todo el mundo, incluso para un vicepresidente de Podemos llamado Pablo y apellidado Iglesias.

Prescindible también es su compañera de vida, la ministra “feminazi” Irene Montero. Ha estado convaleciente tras desgañitarse (algo nada recomendable por los expertos para luchar contra la Covid) en la manifestación del 8-M que quería volver sola y borracha a casa y resultar contagiada con el virus. Su aportación no pasará a la historia ni siquiera por vulgarizar el lenguaje ministerial con el “jo, tía el coronavirus”.

Sus últimas apariciones han sido para anunciar que denuncia a una concejal de Vox de Galapagar, donde la pareja ministerial posee el casoplón, porque ha ido todos los días del estado de alarma a manifestarse e interrumpir su apacible vida custodiada por seis o siete coches de la Guardia Civil y pedirles que se vayan a Venezuela, donde los Iglesias-Montero tienen vínculos estrechos con Maduro y el régimen bolivariano-comunista. Por tanto, deduzco que su baja, por supuesto con renuncia al sueldo y a las prebendas, no se notará en absoluto.

Otro de los comunistas que no se ha caracterizado por matarse a trabajar en estos difíciles meses, es el ministro de Consumo. Garzón ha estado de vacaciones pagadas de marzo a mayo, como dirían en mi tierra ganduleando. En el mes de mayo reapareció para desprestigiar al sector turístico asegurando que se trataba de algo “estacional, precario y de bajo valor añadido”. El desahogo produjo, como es natural, perplejidad, asombro y enfado, ya que el turismo supone el 13% del Producto Interior Bruto (PIB) y genera el 12% del total del empleo en nuestro país. Le pidieron la dimisión, pero no encontrará un puesto de trabajo tan bien remunerado y tampoco laborioso como el sillón del Consejo de Ministros. Un chollo. El resto de los españoles, si se marchara no le íbamos a echar de menos.

Y luego está Yolanda “Ertes”, que es como uno de los personajes de Barrio Sésamo. En lugar de explicarnos la diferencia entre arriba y abajo, dentro o fuera, nos ha intentado convencer de que los Ertes no son despidos. Voluntariosa sí, pero España no se puede permitir el lujo de tener una ministra de Trabajo tan incapaz. Si no fuera por el drama de millones de personas que se han quedado sin trabajo, se convertiría en la “ministra cómica”.

El ministro de Universidades es el caso del típico “jeta graciosillo”. Nunca se había visto una cartera tan prescindible. Ni ha coordinado ni tiene ninguna intención de que cambie algo en el sistema universitario español para darle mayor prestigio. Él con tal de que lo dejen en paz y tranquilo, es capaz de defender que los alumnos copien porque es un signo de inteligencia. Ha permitido que el acceso a la Universidad esté devaluado. El esfuerzo para este ministro que procede de las aulas catalanas está sobrevalorado. No esperen que bajo su mandato intente devolver a las aulas académicas el prestigio que tuvieron. Si se fuera, tampoco pasaría nada.

Las carteras que ocupan los ministros comunistas, a las que hay que añadir todos los cargos de confianza y segundos y terceros niveles que han nombrado ellos para colocar a sus amistades, ahorrarían un buen dinero a las arcas públicas. Me llamarán demagoga, pero ellos, los comunistas Iglesias-Montero, siempre han hecho de la demagogia una virtud.