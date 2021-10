Un Gobierno de animales

E L Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha dado un primer paso en esa aberración que supone igualar a personas y animales. El borrador de la nueva Ley de Bienestar Animal es un triunfo del fascista ‘lobby’ vegano en su afán por imponer su pernicioso estilo de vida. Ese mismo que aparta y desprecia a los que disfrutamos comiendo carne o asistiendo a ese espectáculo cultural y artístico llamado tauromaquia. Es el regreso a la Alemania nazi o a la Rusia estalinista. Una escalada liberticida que tendrá unas consecuencias catastróficas si no se le pone freno de inmediato.

Los comunistas de Podemos, los mismos que no ponen en marcha ni una sola iniciativa real para combatir la soledad de los mayores (más allá de una vana propuesta en su programa electoral). Los mismos que dejaron a su suerte a las residencias de ancianos durante la pandemia cuando Pablo Iglesias se erigió en su salvador. Los mismos que pasan olímpicamente del problema de la despoblación porque solo creen en una España urbanita. Los mismos que insultan a aquellas personas que sufren la lacra de la okupación. Estos señores y señoras son los que ahora se dejan la piel en que los animales tengan sus propios derechos (que no deberes). ¿Qué clase de broma es esta?

Denuncio como el que más el maltrato animal. Prefiero verlos en libertad y en su hábitat que encerrados en un zoo o en un acuario. Solo tendré perro el día que considere que cuento con un espacio digno para él y me parece correcto que se prohíba la tenencia de especies salvajes en un domicilio. Considero que esas son las normas básicas de respeto y convivencia en un país democrático y moderno. Pero de ahí a olvidar que las especies domésticas están al servicio del ser humano, va un camino muy largo. Y eso es lo que pretende la Ley presentada la pasada semana por Ione Belarra. Poner a las mascotas y a los hombres y mujeres al mismo nivel. Inmiscuirse en las vidas privadas con absurdos cursos de formación a los dueños y con la prohibición de que un perro o un gato estén más de 24 horas solos. Y eso lo hacen los mismos a los que les importa un carajo que un anciano muera en soledad en su vivienda totalmente olvidado. Tiene guasa.

El objetivo próximo de esta chifladura es acabar con las corridas de toros. Atentar contra algo tan sagrado como la libertad, desconociendo por completo la liturgia de una fiesta que no es un mero divertimiento. Es una expresión artística como así reflejaron Lorca, Machado, Alberti, Picasso o Sabina. No se molestan en profundizar ni lo más mínimo, porque lo que encontrarán rompería de un plumazo con su argumentario. Eso solo está a la altura de mentes abiertas sin prejuicios y no de desequilibrados totalitarios. Un buen ejemplo fue Frank de la Jungla con su serie de reportajes sobre la tauromaquia y la caza. Acabó entendiendo el porqué, y esa es la clave para posteriormente emitir un juicio de valor.

Al PSOE jamás se le podrá perdonar que se deje llevar por las tesis tiránicas de Podemos, como ha ocurrido con la exclusión de los toros en la limosna cultural para los jóvenes. Iceta se ha bajado los pantalones ante Yolanda Díaz para cometer una discriminación intolerable y anticonstitucional. Un joven español recibirá una subvención para comprar un videojuego en el que se asesine sin piedad a personas, pero no la podrá usar para culturizarse con una faena de Morante. ¡En manos de esta gente estamos! Auténticos idiotas que se dejan llevar por las modas veganas y animalistas sin importarles el futuro de miles de familias, de dehesas y de pueblos. Es la insensatez y el espíritu de superioridad urbanita elevado a la enésima potencia. Ellos son los verdaderos animales cerriles que deberían estar en un muladar y no en el Consejo de Ministros.