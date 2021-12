CASTILLA y León ha acertado al no convertir en obligatorio el certificado covid para entrar en un restaurante o para ir al cine, por ejemplo. Se trata de una medida que nunca está de sobra. Si se instaura, adelante con ello, pero el equilibrio entre las ventajas que te aporta y los inconveniente que presenta es bastante dudoso.

Quienes hayan viajado recientemente fuera de España habrán comprobado que hay que ir enseñando el código ‘Qr’ hasta para comprar un souvenir en un mercado navideño al aire libre.

Creo que es más ‘pesado’ para el dependiente que para el cliente, pero no es una cuestión de incomodidad, sino de plantearse si realmente va a servir para algo.

Cuando el vicepresidente, Igea, explicó la decisión de la Junta lanzó un par de claves. La primera decía que “las comunidades o los países que sí han utilizado este certificado tampoco han logrado frenar la incidencia de la última ola”. La segunda clave es que la cobertura de vacunación en Castilla y León es tan alta (en torno al 95% de la población de más de 12 años) que el impulso que esta medida podría darle a la vacunación es mínimo.

Igea estaba en lo cierto, pero con matices porque el certificado sí ha sido efectivo en algunos países, aunque en contextos muy diferentes a los de España.

La revista The Lancet ha publicado este lunes un estudio sobre el efecto que ha tenido la implantación del certificado covid en seis países (Dinamarca, Israel, Italia, Grecia, Alemania y Suiza) y la conclusión –tan previsible como esclarecedora- es que en aquellos territorios en los que la gente se ha vacunado menos, el certificado covid es mucho más efectivo. Y habla de una doble efectividad: la de frenar la propagación de contagios gracias a separar vacunados de no vacunados, y la de darle un importante empujón al ritmo de vacunación entre los que estaban dudando si pincharse o no.

Lo de viajar al extranjero también ayuda a entender por qué los españoles nos hemos dado casi codazos para colocarnos en la fila de la vacunación, mientras que otros europeos dicen que no se fían de una vacuna tan nueva y que no se la ponen. La clave de todo radica en ver de qué manera te cambia la vida estar vacunado en un país y en otro. ¿A qué tendrían que renunciar un español o un suizo si sus gobiernos imponen restricciones a la movilidad?

Los meses de confinamiento más estricto fueron lo más parecido a una guerra que hemos vivido muchos españoles. Un día a día que se limitaba a ir del trabajo a casa y, como mucho, a comprar víveres al supermercado. Pero es que esa rutina no dista mucho de la normalidad en países donde el sol desaparece a las 16:00, los negocios cierran a las 19:00 y la vida en la calle no existe.

Supongo que se meterán en casa y se entretendrán contando los fajos de billetes que ganan con sus envidiables salarios. Lo que seguro no hacen es echar de menos salir a tomar algo en un bar que, además, tenemos abiertos casi a cualquier hora del día. Ni tienen unos lazos familiares intergeneracionales tan fuertes como los nuestros, que nos acostumbran a reunirnos con nuestros seres queridos simplemente porque sí.

Lo mismo sucede con la necesidad de contacto social. De hecho, una de los factores que han sido clave para que España -y Salamanca en concreto- se vacune de forme masiva era el de ‘salvar el verano’. Ansiábamos y necesitábamos un verano lo más normal posible y por eso nos hemos dado tanta prisa en inmunizarnos.

Creemos en la ciencia y en la evidencia, pero sobre todo somos un país que ha arrinconado a los movimientos antivacuna y ese es uno de nuestros mayores logros.