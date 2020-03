Es el Día Internacional de la Mujer. Después de los reconocimientos llega la manifestación de hoy, y mañana, lunes, será otro día. El año pasado supimos por Ana Carabias, la detective Carabias, que dos referencias femeninas de nuestra historia, Beatriz Galindo y Luisa de Medrano, fueron grandes mujeres, pero no lo que la tradición ha dicho que fueron. En consecuencia, su medallón en la Plaza Mayor está cuestionado y por lo tanto el medallero seguirá siendo muy masculino, como afectado por un virus. Qué pena que en él no quepan las figuras literarias, porque ahí sí teníamos material seguro. Uno para Celestina y otro para la madre de Lázaro, para empezar. Sé que alguno sugiere un medallón para Charo López, pero la prefiero viva que inmortalizada en piedra: que tarde. Sheila Blanco, nuestra cantante más versátil, está haciendo méritos, pero es muy joven aún y tiene mucha carrera por delante. Lo mismo que Silvia Alonso o Nuria Galache, actrices, o Isabel de Ocampo, nuestra directora de cine más preocupada por la mujer, que esta semana ha estrenado en La 2 una serie documental sobre mujeres. Tengo en la lista a la editora salmantina Ofelia Grande, que alimenta el hambre de novela negra de muchos devotos, por ejemplo. También Susana Marcos, entre otras investigadoras -cada vez más- ya apunta hacia un medallón placero, y hasta nuestra Fely Campo, ejemplo de tantas cosas, o la recién desaparecida María Cecilia Martín. En fin, que quizá yo no lo vea, pero habrá un día en el que la Plaza Mayor tenga mujeres en su medallero que no sean ni santas ni reinas ni alegorías institucionales.

A mí no me cabe duda y estoy seguro de que a Soledad Murillo, Esther Martínez, Marta del Pozo, Ascensión Iglesias o Manuela Torres, entre otras referencias feministas salmantinas, tampoco. Ni a Nuria Coronado, que estuvo el viernes en Salamanca presentando su nuevo libro, que vuelve a ir en clave feminista, que es el ámbito que domina y en el que es una guía con miles de seguidoras. Porque esta es otra, me dice Marta del Pozo, directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca, que hoy, aun, la mujer es objeto de estudio de las mujeres, pero no de los hombres. Muy pocos se han adentrado en ese terreno feminista. Esto ya me lo aseguró también hace tiempo alguna conocida y veo que el panorama ha cambiado poco. Ahí tenemos, por ejemplo, el estudio del epistolario femenino a don Miguel, que realizaron Begoña Gutiérrez, Adriana Paíno. Maribel Rodríguez y Josefina Cuesta, y que a ningún varón se le ocurrió. No tuvo tantas seguidoras como Coronado nuestra Matilde Cherner, que firmaba como Rafael Luna sus novelas, porque entonces, siglo XIX, no estaba bien visto que una mujer se dedicara a esas cosas.

Si alguna mujer merece estar en ese medallero de la Plaza Mayor es Carmen Martín Gaite, feminista a su modo, y referencia de nuestra literatura. Ella sí tendría que estar hace tiempo en ese parnaso salmantino que es la Plaza Mayor, que tanto le gustaba y tanto le inspiró. Inculcó a muchos lectores el gusto por la lectura y el feminismo, también como un virus. En la Plaza Mayor termina la manifestación feminista de hoy con su manifiesto y sus gritos, que coincide con la presencia de la reina Letizia en la final de su copa femenina de baloncesto. Creo que la Reina, a su modo y condicionada por su posición, tiene su punto feminista.