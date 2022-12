Turismo lumínico

Me parece sensacional. Queda pendiente un paseo con más calma para encontrar rincones o perspectivas especiales, pero Salamanca cuenta este año con una iluminación navideña preciosa. No es Vigo, pero ¿qué falta hace?

Hace un par de años visité Vigo en pleno mes de diciembre y no voy a negar que impacta, pero tengo la sensación de que la ciudad gallega ha perdido el equilibrio entre ser atractiva para los de fuera y ser habitable para los de casa. De poco sirve tener la ocupación hotelera hasta arriba si muchos vigueses están deseando irse a pasar las Fiestas a otro lugar.

Esta semana se ha destapado que varias asociaciones de vecinos de Vigo se están levantando en armas contra su alcalde, el ‘iluminado’ Abel Caballero’, porque el show navideño se ha vuelto insufrible para los vecinos. Confieso que no soy objetivo con Caballero. Es un tipo que me cae especialmente mal desde que se metió donde no le llaman y trató de suspender un partido de Liga contra el Real Madrid alegando que el estadio de Balaídos no era seguro en medio de un temporal de viento. En realidad lo hizo porque al Celta le convenía jugar en otra fecha, pero Caballero se pensó que era algo más que un alcalde y la lió. Desde entonces ya tengo claro que este señor no mide bien. Tampoco con los decibelios. Dicen los vecinos de Vigo que el hilo musical -por llamarlo así- repite en bucle una lista de villacincos a toda pastilla que se escuchan dentro de los hogares, incluso con las ventanas cerradas.

Las norias y atracciones tampoco son precisamente silenciosas y el gentío que recorre las calles más céntricas hacen de la ciudad un lugar inhóspito durante más de dos meses. Para colmo, es un mal que se expande. El pasado año se iluminaron 360 calles y este año son 400.

No es lo que queremos. Una de las principales diferencias entre Salamanca y Vigo es que Salamanca luce por sí sola. Sin colorines. ¿Acaso es mejor un pino con miles de LED que la Plaza Mayor o el skyline de la ciudad según llegas de Madrid?

La Navidad es, sin duda, una gran oportunidad desde el punto de vista turístico y Salamanca todavía tiene un considerable margen de crecimiento, pero debe hacerlo con su propio estilo. En Portugal, por ejemplo, lo hacen con modestia pero lo explotan muy bien. Sin caer en la estridencia de Vigo, le dan un encanto muy especial a las zonas comerciales -alfombras rojas, árboles a cada puerta, etc-, instalan atracciones para los niños -tren turístico, pistas de patinaje- y lo hacen con el tacto exacto para que sus propios ciudadanos lo disfruten y no lo repudien.

De la decoración de este año en Salamanca creo que merece mucho la pena apreciar el efecto de la avenida María Auxiliadora en dirección hacia Garrido.

También me ha gustado la originalidad de la Avenida de Mirat. Hay quien dice que es una zona muy colorida, pero es que la Navidad es así. Para los que ya hemos cumplido más de 40 -los boomer, nos llaman- la Navidad siempre ha sido espumillón, papel brillante y lucecitas de tres colores: verde, rojo y azul. Luego llegaron los árboles de color blanco, los adornitos de ‘buen gusto’ y le quitaron la esencia.

También es preciosa la bajada de la Gran Vía y el dorado de la Rúa, en consonancia con el color de la piedra de Villamayor.

El ‘pero’ en el que creo que coinciden la mayoría de salmantinos es que echan en falta el espectacular árbol de la Plaza de España, pero ha sido una cuestión de números. Con el presupuesto que se llevaba ese árbol se han iluminado -con unos osos- la plaza de Carmelitas, la del Museo del Comercio y un trineo con renos en La Alamedilla.