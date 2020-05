El mundo que habitamos no sé cuántos miles de millones de personas (unos 7.700 calculan, cada cual hijo de su padre y de su madre, repartidos por 194 países, más o menos, porque algunos de ellos casi ni existen, cifra en la que no hay forma humana de ponerse de acuerdo por mucho que precise la ONU el número exacto) está lleno de sensaciones muy distintas para gozo o no en general, agradables y desagradables, atractivas y repelentes, para gusto y disgusto de todos, los humanos somos como somos y no hay quien nos cambie. Lo que le parece bien a unos le parece mal a otros e indiferente al resto. A veces se producen situaciones inesperadas, cuando no provocadas por quienes buscan algo concreto en beneficio de quienes tienen poderes para poder provocarlas aunque no interesen e incluso perjudiquen a los demás, que ponen a prueba nuestra naturaleza, evidenciando no ser la más noble de la creación.

El mundo en general y nuestro país en particular, con sus 47 millones de españoles (quieran o no serlos, porque de todo hay en la piel de toro que compartimos desde hace siglos) estamos pasando por uno de esos momentos críticos que en lugar de unir, separa, tal vez por razones de eficacia médica que aconsejen poner distancia por medio para acabar con ella lo más rápida y fácilmente posible.

No es nuestro caso, es decir, el español, porque si no nos libramos de la primera que nos trajeron a domicilio nuestra porción de coronavirus que desde el lado médico y sanitario las reacciones están siendo impecables, ha dado pie a otra crisis muy distinta en la se ven forzados a luchar sin que nada tengan que ver con ella quienes trabajan, si es preciso hasta dejar la salud y la vida en la primera, al ser también víctimas de esta otra.

No hace falta explicar a qué crisis me refiero, faltaría más, cuando es el Gobierno y sus “aliados”, más los curritos de aquel y de éstos, sus principales protagonistas dando pruebas diarias de ello desde la más grotesca torpeza, deslealtad, villanía y desvergüenza, que al ser tanta no pueden disimular por mucho que lo intenten, crisis añadida que afecta y afectará a la sanidad, a la economía, al trabajo, a la educación, a la convivencia, al bienestar, a la seguridad, a la libertad, en definitiva, al espíritu de la Transición, a la Constitución y, como puedan, también al régimen hasta conseguir acabar con él. Tienen como herramientas la mentira, la mezquindad, el soborno (que a veces raya en el latrocinio) y ya han empezado con la amenaza, no siempre con cautela. Recurso temido y esperado que han aprendido de sus más leales referentes y generosos aliados del otro lado del océano.

De esto llega el tufo, algo se huele, unas veces más intenso, otras menos dependiendo de quienes los transmitan, pero vienen de todos esos, cada uno con su aromilla de pestilencia particular que no sólo entra por el olfato. Tufos que no hacen la vida atractiva pero que hay que soportarlos aunque sea de pasada, pero sin dejar de pensar que puedan llegar a ser permanentes, que es a lo que todos los de esta “nueva casta” aspiran, que es la anunciada por el presidente del Gobierno a la que se refirió como “nueva normalidad”.

Dado que lo político no hay quien lo separe de la pandemia porque siendo su sustento cuanto más se alargue más vida le da, el Gobierno ha creado un comité de 15 expertos que le asesore de la que Fernando Simón no suelta palabra a la prensa ni a nadie, anda en forma de rumor por bocas que no hablan por hablar, nombres que tengo todos pero que no voy a decir ninguno, pero sí su procedencia para que se hagan una idea de hacia dónde nos puede llevar esa “nueva normalidad” si la consiguen, De los 15 que aseguran, 10 de ellos son altos excargos del PSOE, 2 son colaboradores de “El País”, 2 miembros de Podemos y los otros 3, según el papel que tengo delante, profesores colocados a dedo por Sánchez.

Al silencio oficial le responde con desconfianza cada vez mayor la voz de la calle que huele ese tufo que hace muchos habíamos dejado atrás sin tener en cuenta que la Historia de vez en cuando se repite. Hagamos memoria de ella para no repetirla.