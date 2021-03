Tudanca, al rincón de pensar

Debería dimitir Luis Tudanca el mismo lunes si pierde la moción de censura contra Alfonso Fernández Mañueco? Él ya dice que no lo hará, pero no está claro si hace bien o mal.

En condiciones normales, perder una moción de censura supone siempre un fracaso, pero un fracaso que puede entenderse dentro del juego democrático y constitucional, como la iniciativa de un partido o un grupo de partidos convencidos, no solo de la maldad del gobernante censurado, sino de la posibilidad cierta de conformar una alternativa.

Pero no es el caso. Ahora mismo en Castilla y León no estamos en condiciones normales. Estamos más bien en las peores condiciones, en la situación más crítica y en medio de la crisis más grave y profunda de cuantas ha conocido la comunidad autónoma en sus casi cuarenta años de existencia. Y la moción no se presenta para conformar una alternativa, sino a ver qué pasa.

Por tanto, en estas condiciones, plantear y perder una moción de censura debería tener un castigo añadido a la ya de por sí deshonrosa derrota en la votación parlamentaria. Jugar ahora a la política destructiva, a tensionar no solo al Gobierno regional sino al conjunto de los representantes de los castellanos y leoneses, como hace Tudanca con el único objetivo de desgastar a Mañueco, es una maldad de mucho más grueso calibre que si el órdago lo hubiera lanzado el líder socialista hace trece meses, por ejemplo.

Entonces, ¿debería dimitir Tudanca? Es opinable. De hecho, hace mucho que nadie dimite por perder mociones por goleada y tampoco por perder elecciones de manera estrepitosa. Aquí los que pierden una moción a destiempo, como la presentada por Santiago Abascal, salen reforzados. Aquí se dimite para fastidiar, para incordiar y destrozar todo lo que se ponga por medio; se dimite para salvar el cuello antes de que te lo corten, como acaba de hacer el todavía vicepresidente Pablo Iglesias

Quizás no sea para dimitir, pero si Tudanca es derrotado el lunes, al menos debería ser castigado al rincón de pensar. Para que vaya meditando sobre si merece la pena seguir haciéndole caso a los ‘gurús’ de Ferraz, a esos sabiondos de la política ficción que le azuzaron a presentar una moción destinada al fracaso, y todo para montar una traca nacional, un circo en el que Tudanca juega el papel de hombre-bala sin casco ni red.

El líder de los socialistas de la Comunidad habrá gastado una bala preciosa, porque los ciudadanos, futuros votantes, lo van a ver ahora como el aspirante que jugó a pescar naranjitos en río revuelto y naufragó en el intento.

Enfrente se va a encontrar a Mañueco recordándole que la Junta está a otra cosa, a salvar a Castilla y León del abismo al que se asoma desde hace un año. Y Tudanca no podrá afearle la gestión, ciertamente con graves desaciertos, en la lucha contra la pandemia, porque el PSOE regional lleva meses sin plantear una sola alternativa y sus líderes no han sido capaces de impedir que el Gobierno de Pedro Sánchez margine una y otra vez a esta Región en favor de las comunidades lideradas por separatistas, cuya deslealtad sigue premiando con la parte del león en el reparto de los fondos estatales y europeos.

Alguien, probablemente el propio Tudanca, debió explicarle a los estrategas de Ferraz que Castilla y León no es Murcia, ni Madrid. Aquí no hay escándalos que afecten a la actual Junta (los más recientes se remontan a los tiempos de Tomás Villanueva) ni dirigentes de Ciudadanos con aspiraciones a ocupar presidencias. Que Francisco Igea es muy suyo, muy de arremeter contra todo lo que se mueva, pero no un arribista dispuesto a moverle el sillón a quien le ha dejado hacer y deshacer en su parcela, incluso en las parcelas de al lado. Si se lo hubieran explicado, Tudanca se habría ahorrado un buen disgusto.