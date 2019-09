Huyamos de los argumentos, porque son siempre vulgares y a menudo resultan convincentes (palabras de Oscar Wilde). Pues nada: seamos vulgares.

Me ha dado en los últimos días por leer los comentarios a noticias y columnas que remiten los lectores de tres diarios madrileños y dos barceloneses en sus ediciones digitales. Creo saber el porqué de tan extraña inclinación: será –supongo- porque, por una parte, aburre la repetida matraca política, y, por otra, asustan los vaticinios asoladores de los que nos informan (nueva crisis económica, desastres asociados al calentamiento global, liderazgos deprimentes, etc.).

Muchos de esos comentarios están bien formulados y son relevantes, sin duda. Pero suelo dejarlos de lado, porque abundan en los mismos temas inquietantes. Tampoco me intereso excesivamente por las valoraciones que los lectores-comentaristas hacen de los contenidos de las noticias o análisis que glosan: son, por lo general, demasiado previsibles.

Y es que lo que a mí me atrae de esos comentarios es su faceta más amena: me fascinan las trifulcas que se organizan entre los lectores-comentaristas cuando quieren mostrar su desacuerdo con las intervenciones o creencias de otros lectores-comentaristas, cuando montan la esperable gresca, cuando se enzarzan en broncas que en ocasiones se originaron en alguna disputa de un no muy remoto pasado (algunos las guardan, claro).

Por lo general, las discrepancias se salvan con argumentos ad hominem, esto es, invalidando una opinión ajena zurrando la badana al que la emite. De ahí ese más que cansino “Háztelo mirar” que viene asolando la prosa de tantos. Otros siguen por sendas próximas (son, por ejemplo, los que preguntan si el otro ha tomado ya la pastilla). También es recurrente la mención al alcohol: “Deja ya de desayunar carajillos”, o “¡Hala, a disfrutar de la resaca!”. Más indirectos son los consejos: “Tú me parece que no lees mucho”, “Maletas y a viajar”. Como era de esperar, la ironía asoma sus bigotes: “Usted llegará lejos”, “Vale, campeón”, “Hablando de mentirosos, ¿qué decías tú?”. Las imprecaciones groseras y los insultos crudos demuestran menos salero y revelan poco ingenio, pero no por eso faltan, desde luego: algunos llegan a mencionar peyorativamente las partes íntimas de los leones; otros no son demasiado originales (¡Borrrego!). Los mejores tienen cierto regusto castizo (“¡Cenutrio!). El peor, a mi entender, es aparentemente menos grosero, pero, en realidad, es el más ofensivo: “¡Venga ya!”. Pues no voy.