Tres insufribles años

Tenemos por delante un año difícil, un año que debería ser para la esperanza, pero no estamos en las mejores manos. Más bien al revés. Nos quedan por delante otros tres años del peor Gobierno para los intereses de los españoles y el mejor para los intereses de quienes odian a este país. Desde que me alcanza la memoria, más o menos desde la llegada de la democracia, no sufríamos los españoles un Ejecutivo como el sanchista, que con tanto ahínco y acierto trabaja para acabar con la nación y hundirnos en la miseria, dos actividades que caminan en paralelo.

Hubo un tiempo en el que, aquejado de un infundado optimismo, pensaba que la fuerza de nuestras instituciones democráticas, la historia común y el músculo de nuestro entramado económico y social resistirían cualquier embate. Que ni Sánchez, ni Iglesias, ni Otegui y Junqueras, ni por separado ni todos juntos, conseguirían lo que no logró Zapatero, por mucho empeño que pusiera el leonés por romper en dos la nación, en su irremediable e insensata inconsciencia. Pero a la vuelta de veinte meses de Gobierno sanchista, ya no estoy tan seguro.

Sánchez e Iglesias están poniendo a España en almoneda, como objeto del más vil mercadeo. Y para mayor vergüenza, venden barato.

Su último desprecio a los españoles ha sido regalar el Peñón a los gibraltareños, renunciando al discurso de reivindicación de la soberanía que todos los gobiernos de uno y otro signo han venido manteniendo sobre esa parte de la península desde hace al menos sesenta años. Pedro Sánchez ha aceptado que a partir de ahora sea Picardo, el ministro principal de Gibraltar, el soberano reconocido por nosotros como tal en la colonia. A la ministra González-Laya le han robado la cartera (no estaba Ábalos en las negociaciones para proteger las maletas) y España ha cedido todo a cambio de nada. Es posible ser más tonto y más torpe, pero habría que hacer un cursillo. Porque si Picardo dice que será él quien decida quién entra y quién sale del Peñón, mientras la titular de Exteriores asegura que será España, yo le creo al gibraltareño.

En el contexto internacional Sánchez e Iglesias no pintan nada. Este es un Gobierno débil, como corresponde a su concepción circense y propagandística. Un Gobierno desacreditado en el mundo, porque en la ONU, en Washington y en Bruselas saben que lleva bicho (comunistas) dentro. Un Ejecutivo apestado, el hazmerreír de la UE, el que peor ha combatido la pandemia, el que más ha destruido su economía, el que más ayudas necesita, el que más se ha endeudado, el que alberga en su seno más luchas intestinas y el único que se apoya en compañeros de viaje a los que solo une el deseo de romper la nación.

Tenemos también por delante otros tres años del peor Gobierno para Castilla y León. No es que Pedro y Pablo odien a esta Comunidad, es sencillamente que la ignoran, la desprecian, la consideran un caso perdido. En el primer reparto de fondos COVID del propio Ejecutivo a esta Región la colocaron en el furgón de cola, y ahora, cuando llega la hora de distribuir ‘el maná europeo’, los primeros 10.000 millones de los 72.000 que llegarán para reconstruir España, volvemos a ser los tontos del bote, los ciudadanos a los que se puede ningunear, insultar y condenar a la pobreza. Basta un dato: hay cinco comunidades (Canarias, Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha y Navarra) a las que Sánchez le ha dado más del doble por habitante que a los castellanos y leoneses. Regiones ricas lo serán más, mientras Castilla y León se hunde.

Y tenemos también por delante otros tres años del peor Gobierno para Salamanca. Lo último ha sido el nuevo olvido en el reparto del 1% cultural (1,5% ahora), que no le ha tocado ni a Ciudad Rodrigo, pese a lo prometido hace dos años por el entonces ministro socialista del ramo, José Guirao. Aquí nos va a tocar muy poco de los fondos europeos para la reconstrucción, y de los Presupuestos del Estado para 2021, prácticamente nada.

Se nos van a hacer muy, muy largos estos tres años.