Tres fruslerías

Si no fuera por lo que es, me encantarían las tertulias radiofónicas. No me entretengo en las de la tele porque son otra cosa: algo por lo general demasiado próximo al guirigay, a la batahola, al puro (y enojoso) espectáculo. Las tertulias de la radio, por el contrario, no suelen estar condicionadas por gestos aprobatorios o despectivos, ni por miradas provocativas, ni por solapamientos abusivos, ni por decibelios malgastados, ni por ácidas invectivas.

Vuelvo a mi declaración inicial. ¿Qué es lo que me aleja de las tertulias radiofónicas? No voy a recurrir a las críticas habituales, que se ceban con los tertulianos que nos bombardean con valoraciones presentadas como propias de expertos. Hay que reparar en que un experto es alguien que cada vez sabe más de menos cosas, lo que en último término lleva al máximo riesgo para quien opina, juzga, infiere, sentencia: dejar de pensar (gracias, Frank Lloyd Wright).

No, el problema de las tertulias radiofónicas no radica aquí. En realidad, se manifiesta en aparentes fruslerías. Enumero tres de ellas. Primera fruslería: en algunas tertulias los participantes son buenos amiguetes que se lo pasan chachi haciendo gracietas y multiplicando risas y donaires. El radioyente, mientras tanto, cambia el dial para no empacharse con tertulianos tan supermajos, o sea. Segunda fruslería: los tres, cuatro o cinco que participan en la tertulia están de acuerdo en todo. Cada tertuliano apoya las opiniones de los demás y abunda en sus argumentos, a menudo viciados por lo que los cognitivistas denominan ‘sesgo confirmatorio’ (tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis). Pensamiento de varios, pensamiento veraz y objetivo, dicen.

Tercera fruslería: dicen los británicos (no todos) que una persona educada, en su vida social (el café de media mañana, la cañita de la ‘hora feliz’, etc.), debe evitar, por inelegantes o ariscos, ciertos temas de conversación: el dinero, las creencias religiosas, la política. Pero es natural, a pesar del aburrimiento que el asunto causa, que hablemos de política con compañeros, amigos, familiares: las circunstancias lo justifican. Sorprende, sin embargo, que, oyendo sus argumentos, sea tan fácil adivinar qué emisora ha escuchado cada uno de ellos mientras daba fin al segundo sobao pasiego del desayuno. ¿Y no da un poquito de yuyu que los tertulianos sean rigurosos ‘influencers’, que repitamos como cacatúas sus razonamientos y opiniones?