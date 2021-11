Tractoradas

Me cambia el carácter cada vez que me quedo tirada en el aeropuerto porque hay huelga de pilotos. Si yo fuera piloto, no podría dormir sabiendo que por mi culpa hay emigrantes que pierden la posibilidad de llegar a los suyos en ese vuelo para el que han ahorrado durante meses o estudiantes que no llegan a esa entrevista de trabajo en la que tienen puestas todas sus esperanzas y todo su futuro. De hecho, dudo mucho que les compense la enésima subida salarial que consiguen en cada tira y afloja, a costa de los arrastrados pasajeros, si tenemos en cuenta la cantidad de maldiciones que sus víctimas profieren sobre ellos y su descendencia, por generaciones y generaciones. Si la huelga es de funcionarios, ídem de ídem. Son los únicos españoles que no corren el peligro de perder su empleo por llevarle la contraria al jefe y en lugar de emplear ese recurso para cambiar las cosas a mejor, se lo reservan para su propio y pacato interés salarial. Entendería una huelga de funcionarios que reivindicase un reparto justo del Fondo Europeo de Reconstrucción para Castilla y León o una frecuencia de trenes digna entre Salamanca y Madrid, por ejemplo, pero jamás se ha dado el caso. Ahora bien, si lo que encuentro en mi camino es una fila de tractores que entorpece el tráfico, ahí la cosa cambia. Porque de lo que estamos hablando es del pan nuestro de cada día, del de todos.

Durante lo peor de la pandemia se siguieron ocupando de que no nos faltase nada de lo necesario. Los sábados y los domingos se levantan religiosamente para ordeñar, porque las vacas no entienden de fines de semana, vacaciones o moscosos. En lugar de quinquenios, acumulan subidas de los precios del pienso del 30% en el último año, de un 20% las semillas, un 48% los abonos y un 33% el agua. Los precios para los cultivos de invernadero son ahora un 46% más caros que hace un año y el gasóleo que chupan los tractores un 73%, por no hablar de la luz, que va ya por el 270%. Poco se me hace la subida de las harinas y el pan, entre un 15% y un 30% por ahora, y me atrevería augurar que veremos subidas bastante más pronunciadas en los próximos meses. Me sorprende, a la luz de estas cifras, que no hayan tirado muchos la toalla y que cuando pisamos el supermercado sigamos encontrando yogures, naranjas, filetes y pescadilla. Y todo gracias al sector primario, que a cambio recibe el desprecio de las administraciones, el castigo de la PAC y la bochornosa picota en la que se acusa a sus vacas de ser las culpables de cambiar el clima. Ya es hora de que este sector acometa un proceso de empoderamiento y ponga en valor que si hacemos tres comidas diarias es principalmente gracias a ellos, que siguen sin embargo a la cola de la mayoría de los repartos.

Y nosotros, los consumidores, si queremos seguir viviendo en un país en el que los alimentos están a disposición de todos y a precios asequibles, como estamos acostumbrados, tenemos que subirnos a ese tractor y empatizar con sus necesidades. No nos engañemos. La España vacía no son las plataformas políticas oportunistas, que surgen a la búsqueda del escaño como segundas marcas de partidos políticos ya existentes. La España vacía son ellos, los de los tractores, los que pueblan la España rural y sostienen con su existencia el sector primario, del que comemos todos. Ellos y muchos otros europeos como ellos. Son los que están evitando por ahora que pasemos a depender de otros. El Centro Común de Investigación de la UE se ha leído la PAC y concluye que conducirá a una externalización de la producción agrícola europea. La Universidad alemana de Kiel prevé que Europa se convierta en los próximos años en un importador neto de alimentos. Esto es lo que hay detrás de las tractoradas de fin de año. Si me encuentro con una de ellas, sacaré un pañuelo por la ventana de coche y lo agitaré, como signo de solidaridad.