Torea, torera (a voces)

A los pies de su Campana Gorda, Ciudad Rodrigo le gritó a Cristina Sánchez “torera” por si la Academia de la Lengua tenía alguna duda. Porque lo es. Y el viernes lidió con un pregón de Carnaval del Toro en el que dejó para la historia que este carnaval es el guardián de nuestra historia, y lo dijo horas después de que Miguel y José Ramón Cid Cebrián presentaran un libro que disecciona desde la tradición esta cita con un antruejo original de nuestro carnaval patrio, pura resistencia en la dictadura franquista, cuando Iglesia y Estado, que eran casi la misma cosa, tenían al carnaval prohibido. Ahí estaba el Carnaval del Toro en aquellos oscuros tiempos y ahí estaba el obispo de Ciudad Rodrigo-Salamanca, José Luis Retana, en un palco del Teatro Nuevo como un feligrés más de la parroquia civil y loca del antruejo escuchando este viernes a Cristina Sánchez, que se ha convertido en voz de este carnaval en una semana de voces. Voces en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salamanca, convertido en una jaima de grillos a cuenta del congreso de jeques del que salió una comisión de investigación y esa afirmación de Fernando Castaño de que el alcalde, García Carbayo, es un provinciano por no comulgar con ruedas de molino, abriendo con ella una campaña electoral que promete emociones muy fuertes. Frente a lo que se pueda pensar, un provinciano es un natural o habitante de una provincia, que pertenece a una provincia, que está excesivamente apegado a las costumbres y mentalidad de una provincia o que es poco elegante o refinado. ¿En qué sentido empleó Castaño la voz “provinciano”? En el Calderón de Valladolid estuvo nuestra Fátima Miranda, voz peculiar por los matices, intensidades o texturas que le imprime y por la que se ha hecho una figura de nuestra cultura, que se prodiga poco por Salamanca, lamentablemente. Otra voz de estos días ha sido la de Victoria Mesonero, la voz de No Cantes Victoria, la más negra de Salamanca, con blues, jazz, soul y algo de ópera en sus graves y agudos; Mesonero dejó a los de “La Resistencia” de la televisión impactados por su homenaje a Aretha Franklin. En algún momento la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura debería organizar un ciclo de voces femeninas salmantinas para conocimiento general, desde Begoña Salazar a Lulu, hay maravillas.

Horas antes del pregón mirobrigense y las voces de torera, torera desde el albero del fascinante coso, estuve en el histórico “Estoril” de Ciudad Rodrigo, la casa de comidas que fundó Santiago Martín Mangas en 1967. En su comedor-patio celebré las vísperas del Carnaval del Toro con la gran referencia del país, el revuelto de farinato con huevos, al que siguió el rabo de toro y el cabrito de la casa, en pepitoria, recetas de la “madraza” hoy ejecutadas por Leticia Martín, una de nuestras mejores cocineras patrias, a la que asiste con una desbordante atención Maribel Martín en las mesas. No encontrará dos mujeres más farinatas, trabajadoras ni más divertidas en kilómetros. Me habló Santiago de aquel carnaval resistente y hasta de esa prórroga, los “Cenizos”, cuando el antruejo viene atravesado, y de farinatos ilustres, como Salvador Sánchez-Terán, que se nos fue recientemente. Maribel y Leticia me ilustraron sobre los dos carnavales mirobrigenses, el extrovertido, centrado en el sábado, con desembarco de gentes de todas partes; y el interior, hoy, mañana y pasado, más de los vecinos y su entorno más cercano. Luego, otros paisanos me contarían que muchos confunden el carnaval del sábado con botellón, y aunque el carnaval sea locura hay cosas que no se deben saltar a la torera.

Si el sonido de la Campana Gorda impacta en la cabeza y el ánimo de esa manera, la noticia de que el cerdo se pone por las nubes no lo ha hecho menos, sobre todo porque estamos con esas matanzas que el frío propicia y porque el carnaval es carne, al menos hasta este miércoles cuando comience el tiempo cuaresmal. Espero que de aquí a la Pascua baje de precio porque en caso contrario de qué vamos a rellenar los hornazos.