Todos al cine

En esta época de salas medio vacías, de malos tiempos, aprovecho este espacio para reivindicar el cine y algunos productos culturales asimilables. Utilizamos esos productos para contar una o varias historias aprovechando los asombrosos adelantos técnicos que nos permiten generar, captar, alterar y difundir películas y series formadas en el amplísimo espacio audiovisual moderno. Se incluyen en este espacio audiovisual los materiales creados con cámaras de bolsillo o integradas en aparatos de uso cotidiano. Los mejores ejemplos son los teléfonos móviles bien llamados ‘inteligentes’ (y mal llamados ‘teléfonos’: muchos usuarios apenas los emplean para llamar).

En sus manifestaciones más finas, los filmes y series creados para el consumo social fundamentan en parte su éxito (también su éxito económico) en su calidad artística, narrativa, innovadora, discursiva e ideológica. Claro está que el concepto de ‘calidad cinematográfica’ es difuso, subjetivo y muchas veces orientado ideológicamente. En todo caso, cabe definirlo por sus efectos perlocutivos, con perdón. Como hicieron en su momento críticos de diferentes tendencias. Por ejemplo, Pierre Doris. Creía este que el mejor índice de mala calidad de una película era que la gente hiciera cola para salir. El no menos terminante Henri-Georges Clouzot, por su parte, recordaba a los directores que para hacer un buen film había que disponer, en primer lugar, de una buena historia; en segundo lugar, de una buena historia; y, en tercer lugar, de una buena historia.

Más chinche —y no por ello menos certero en su valoración—, el magnífico Billy Wilder observaba que la calidad de un film también debe relacionarse con extraños (pero frecuentes) factores culturales (o más bien culturetas): “Rodaremos unas cuantas escenas que no tengan nada que ver con el tema de la película. Es que me gustaría ganar el Óscar al mejor film extranjero”. La notable ironía de Billy Wilder se transforma en áspero sarcasmo destinado a zaherir al cine europeo. Especialmente, al cine francés, que, paradójicamente, cayó fascinado por las películas del austríaco-estadounidense, y recibió seis veces el premio Óscar.

En el rincón suroeste de esa Europa fascinada estamos nosotros: tenemos buenas filmotecas para recuperar incluso los tiempos más sombríos. Nos esperan tiempos tenebrosos, y pronto nos enfrentaremos a un espinoso dilema. Tendremos que elegir entre lo correcto y lo fácil (J.K. Rowling). No lo duden. Mejor lo difícil: vayamos al cine.