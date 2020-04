Todo es mentira en esta pandemia

Todo es mentira. Los datos sobre la pandemia en España están maquillados o son falsos. Las cifras que maneja el Gobierno tienen poco que ver con la realidad del coronavirus, y sin un conocimiento exacto de la evolución de la enfermedad la batalla sanitaria será más larga y la salida de la crisis económica y social resultará más lenta y dolorosa. La ignorancia y el encubrimiento de la realidad nos costarán vidas, empleos y empresas.

Comenzando por lo más grave, el número de muertos en España está trucado a la baja. Los fallecidos por coronavirus no son 11.744 como informó ayer el gabinete de embustes presidido por Pedro Sánchez, sino muchos más. Al menos un cincuenta por ciento más, porque no se cuentan todos los fallecidos con el coronavirus a los que no se les han hecho las pruebas (porque no hay capacidad para hacérselas).

Y siguiendo por los afectados, cuya cifra constituye una de las mentiras más gordas de cuantas se están propagando con el virus, que no son pocas ni delgadas. El Ejecutivo ofrecía ayer el dato de casi 125.000 infectados, pero en esa estadística figuran tan solo aquellos que han dado positivo en los test. Solo se hacen pruebas (porque hay muy pocos test y el Gobierno es incapaz de comprar más) a los muy graves, y al personal sanitario y fuerzas de seguridad con síntomas. El número real de españoles contagiados se sitúa, según los expertos, entre los 600.000 y el millón, aunque puede que no lo sepamos nunca con exactitud, porque Sánchez y sus mariachis no tienen intención de hacer test a toda la población, como deberían. Saber cuántos han sido contagiados por el virus y cuántos lo han superado y por tanto se han inmunizado, resulta esencial para ordenar y dosificar la recuperación de la actividad. Hacerlo a ciegas nos saldrá caro.

El número de test que se aplican diariamente tampoco se conoce con certeza. El presidente Sánchez dijo en su día que unos veinte mil, pero las cifras no cuadran con los kits disponibles y las remesas llegadas de otros países. Veinte mil son muchos más de los que se están haciendo y muchos menos de los que se deberían hacer.

No es cierto que el Gobierno de España haya seguido el dictado de las autoridades sanitarias. Hubo avisos de la OMS desde enero, alertando de la enorme gravedad de la pandemia, hubo instrucciones sanitarias rotundamente contrarias a la celebración de las manifestaciones del 8-M y las mismas autoridades sanitarias mundiales llevan semanas recomendando test masivos, que aquí no se hacen, y encareciendo compra de medicamentos y utillaje de protección, que España no adquirió a tiempo.

Por tanto no es cierto que la gestión esté siendo eficaz, porque las cifras, incluso dando por buenas las oficiales, son escalofriantes: el 20% de todos los muertos por coronavirus en el mundo son españoles, cuando nuestro país representa menos del 1% de la población mundial. Además, somos el país del mundo con más sanitarios contagiados, como consecuencia de ser el que menos los ha protegido. Es para sacar pecho, como hizo ayer de nuevo el presidente, en otro de sus insoportables mítines de pandemia.

No es cierto que haya un plan para reconstruir la economía. Ayer dijo Sánchez que tiene un equipo de expertos que lleva “una semana o diez días” trabajando en ese plan. Mentira. Si no sabe siquiera si son diez días o una semana lo que llevan trabajando.

El estado de alarma no es de alarma, sino de excepción: está recortando derechos esenciales, impone la censura a la prensa cribando sus preguntas al Gobierno y ha cerrado el Parlamento para acallar a la oposición. Finalmente, la propuesta que lanzó ayer de unos ‘Pactos de la Moncloa’ tras superar la pandemia tampoco se la cree nadie: en cuanto vea el horizonte despejado y mientas mantenga el apoyo de golpistas, filoterroristas y comunistas, se olvida de Casado y Arrimadas, seguro.

La única verdad aquí son los aplausos de las ocho a los sanitarios y la cacerolada de las nueve al Gobierno. Y no sabemos durante cuánto tiempo lo permitirán.