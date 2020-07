Todo a su tiempo

Vivir el día a día político tratando sobre la marcha de no perder detalle de los acontecimientos es casi vivir al borde mismo del infarto. No salimos de una y ya nos han metido en otra dentro de una dinámica desconcertante y hartazga. De algo habrá que morir, qué remedio, pero me niego a que sea de un atracón de actualidad. Si fuese de marisco tal vez me permitiría el gustazo..., pero tampoco. Para morir, ninguna prisa. Y como tiempo no me falta me las arreglo para dar largas y tomarme estos asuntos de la política sin premuras, ya que a la hora de sacar conclusiones se profundiza más y se detalla mejor que cuando se hace con las prisas impuestas por la necesidad de no perder el tiempo, siempre a costa de perder otras cosas. Además, la perspectiva añade una medida complementaria al panorama que permite verse distinto, más completo, dejando que detalles, que en principio sólo se vislumbraban, pasen en poco tiempo a captarse como hechos concretos... o, por el contrario, simplemente a no ser nada. Y así, hoy escribo de lo que ocurrió hace un mes dándole el enfoque que únicamente el paso del tiempo permite precisar en detalles y particularidades que de otra forma hubiera sido del todo imposible de conseguir.

El origen de no poco de lo que hoy ocurre fue noticia hace días, incluso semanas. De todo aquello se informó entonces con detalle, se comentó con vehemencia pero sin ir más allá de lo que la inmediatez del suceso, la sensatez y responsabilidad del informador y el rigor hubiesen permitido. Aquel hecho en sí quedó en noticia a la que nadie volvió sobre ella porque le sucedieron otras y otras de asuntos distintos, vinculados o no, pero sus consecuencias son noticias del día, que no han surgido de la nada sino de aquel hecho que ha ido dando pie a la actualidad, es decir, a lo que hoy acontece.

Me explico. Cuando se levantó el estado de alarma, se comenzaron a abrir las fronteras al mundo (salvo con Portugal y el Reino Unido por razones de reciprocidad, ya abiertas) y los aeropuertos sin que los viajeros, viniesen de donde viniesen, tuvieran que someterse a controles exhaustivos ni cumplir ninguna cuarentena preventiva ni sufrir incordios añadidos como medidas de seguridad y pudieran moverse con mascarilla o sin ella por donde les diera la gana, se hizo con afán de convencer de que, aquí, donde somos más previsores que en ninguna otra parte y tenemos por ello todo, cuando no resuelto, al menos encarrilado y listo para afrontarlo, nada había que temer, pusieron a España a la cabeza universal de las libertades convirtiéndola en un coladero, causa fundamental de los rebrotes de coronavirus que desde entonces se vienen detectando, sobre todo en aquellos puntos donde el coladero es mayor y la libertad de movimiento más tolerada, allí donde se permite todo, efecto que entonces el Gobierno prefirió no tener en consideración y ahora se le ha ido de las manos, y ante el no saber qué hacer para no quedar en evidencia ha optado no por ignorarlo, porque es imposible, pero sí por minimizarlo, por no reconocerlo en toda su gravedad, por escurrir el bulto, por culpar a otros de sus meteduras de pata y echarle los muertos a las Comunidades Autónomas, en consecuencia, por no aplicar las medidas adecuadas porque ello supondría reconocer su error. Y en el Gobierno de España no se equivoca nadie nunca por simples razones de supervivencia, siendo a su presidente (a falta de un futuro cómodo a la vista, porque no lo tiene) lo único que de verdad le quita el sueño, pero no solo al presidente, también a su vicepresidente segundo, que por pasarse tantas veces y tan clamorosamente de listo lo tiene más difícil que nunca, y a toda esa tropa aliada que nos tiene donde estamos, cuya permanencia depende de un hilo con el que nunca habían contado.

Sabido es que la Universidad de Cambridge en su Informe Anual sobre Desarrollo Sostenible, en el que esta vez incluye el índice de gestión del coronavirus en los países que integran la OCDE, coloca a España en la cola por ser donde “peor se ha gestionado la pandemia”, gestión que el Gobierno no lo ha hecho peor porque no ha querido o no ha sabido. Y se jacta de lo contrario.