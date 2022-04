Títeres de los genocidas

En solo un par de años dos acontecimientos absolutamente inesperados nos han venido a recordar que hay algo que estamos haciendo rematadamente mal, en España en particular, y en Europa en general. Depender de terceros en algo tan vital como la energía y los suministros sanitarios es un suicidio colectivo. Además, es una forma de renunciar a una parte importante de nuestra soberanía ya que los estados exportadores nos tienen cogidos, permítanme la expresión, por los ‘cataplines’.

Desde que Rusia comenzó la salvaje y genocida invasión de Ucrania nos hemos hartado de escuchar que debemos reducir nuestra dependencia energética de Putin. Incluso Borrell pidió a una parte de los europeos que encendieran menos la calefacción mientras la cúpula de la Comisión Europea tiene la vida resuelta gracias a suculentos sueldos. Precisamente pagamos a estos individuos para que se anticipen y tomen decisiones. No para que se acuerden del lobo cuando ya lo tenemos en el corral devorando a los corderos. Ya se sabía que el dictador ruso era un peligro con anhelos comunistas de la antigua URSS. Que tarde o temprano iría a por Ucrania porque ya anticipó sus intenciones con la anexión de Crimea. Nadie puede aducir que lo que estamos viviendo sea algo inesperado como sí lo fue la pandemia, por ejemplo. Por eso Europa tenía que haber empezado a trabajar años atrás en un plan serio y sin complejos para producir su propia energía. No sé si la solución es regresar a las nucleares o explorar vías para la extracción de gas y petróleo. Eso lo tendrán que decir unos expertos que, día sí y día también, son ninguneados por los políticos. Es obsceno que una persona absolutamente indocumentada y profana en la materia como Teresa Ribera comprometa el futuro de una nación con decisiones torpes basadas en una ideología caduca con la presión añadida del ‘lobby’ animalista y vegano radical. El futuro energético no puede quedar en manos de activistas populistas. Tiene que ser gestionado y decidido por verdaderos entendidos que expongan con absoluta pulcritud y sin ninguna mácula ideológica los pros y contras de cada una de las alternativas.

Como siempre, ya llegamos tarde. Un plan energético se gesta durante décadas y no de la noche a la mañana y en medio de una crisis espantosa. Sin embargo, durante este tiempo ha interesado bailarle el agua a Putin y a su gas ya que, gracias a ello, esperaban suculentos puestos en el consejo de administración de Gazprom para engendros desalmados como el excanciller alemán Schröder. Si a esto le añadimos la torpeza de Sánchez al soliviantar a Argelia (nuestro mayor proveedor de gas) con su salida de pata de banco con el Sáhara, entonces tenemos un escenario absolutamente dantesco en el caso concreto de España.

Pero el problema de depender de terceros en algunos suministros básicos no solo se circunscribe a la energía. En las últimas semanas están saliendo a la luz los contratos abusivos que algunas administraciones tuvieron que firmar con empresarios corruptos y sin escrúpulos para la compra de mascarillas. En este escándalo no culpo tanto a los políticos que se afanaron por adquirir material por ‘lo civil o por lo criminal’, y sí a ruines como Luis Medina que viven a cuerpo del rey a costa de hacer negocio con la vida y la salud en el momento más crítico de nuestra reciente historia. Esta situación, unida al engaño manifiesto de la banda de Simón recomendando que no usáramos los tapabocas, se debe a que hemos renunciado a fabricar en nuestro país determinado material sanitario. La especulación más salvaje ha hecho que dependamos de otro dictador, en este caso el chino, para salvar el pellejo en el caso de una pandemia. ¿Servirá esto para darnos cuenta de que España tiene que recuperar la fabricación de determinados productos? Me temo que no. Que rápidamente olvidaremos todo lo vivido y seguiremos entregando a genocidas parte de nuestra soberanía mientras en casa cerramos empresas y mandamos a la gente a la calle. Eso sí, llegará un momento en el que sea demasiado tarde para rectificar.