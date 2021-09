Al ministro le ha gustado definirse en más de una ocasión como una persona “educada pero poco blanda en la negociación”. Tampoco es blando en sus ‘duelos’ en el Congreso y ni mucho menos ejerció de blandengue cuando para sorpresa hasta de sus compañeros de partido hizo ‘un Pedro Sánchez’ y prácticamente se autonombró opositor de Susana Díaz cuando ella iba para reinona de Andalucía. Luis Planas calculó mal y no consiguió los avales. Ni mucho menos se ha mostrado tierno en algunas de las reuniones sobre la PAC en las que ya ha advertido que si no hay acuerdo, quien decide es él. Como decidió ceder la Denominación Cava a los industriales catalanes.

Pero ayer el ministro venía suave, muy suave. Conciliador, muy conciliador. Amable, extraordinariamente amable. Debió sacar del armario la chaqueta de embajador de Marruecos y con la “chuletilla” de cultura provincial contó lo que su público quería oír: España, España, España... así hasta 10 veces en los apenas 11 minutos de discurso. Y tendió puentes y animó a mirar unidos al futuro y contó lo bien que se camina de la mano y cómo así se superan adversidades políticas, y alabó hasta la saciedad al rival político... y venga abrazos, y venga risas... y, la verdad, venga una mañana agradable, sin tensiones aparentes en Salamaq.

Javier Iglesias quiso ser un buen anfitrión y pasó de puntillas por la gestión del ministro y el presidente de la Junta fue como siempre de conciliador, ejerció de colega hasta el punto de que Planas era Luis pero luego le dejó clara la postura de Castilla y León con respecto a la PAC: amigos, amigos, pero el burro por la linde. Pero Luis Planas no iba ayer de Premio Extraordinario de carrera, estaba en perfil bajo. El ministro ni se inmutó ante el ataque, no se sabe si recurrió mentalmente a pasajes de Juan Marsé y pensó en Teresa y Pijoaparte... pero el caso es que aguantó sin un mal gesto. Y al acabar el acto en el que hiló un discurso buenista con cuidado lenguaje ‘progre’ para ‘agricultoras y agricultores’, ‘ganaderos y ganaderas’... se vio al Planas amable, detallista, ocurrente... y blandito, muy blandito. Y ahí está el problema.

Luis Planas es ahora mismo un ministro desesperado porque no tiene un acuerdo sobre la nueva PAC con las comunidades por mucho que cuente. Y no lo tiene porque no lo puede tener, porque no ha preparado el plan, se ha dedicado a otros asuntos más políticos, y hay muchos aspectos que el propio Ministerio no sabe cómo resolver, empezando por los ecoesquemas. Ha llegado tarde a la negociación con las comunidades porque decidió no iniciarlas hasta abril y sabe que le pilla el toro y necesita parecer Platero para ponerle ruedas a la negociación.

El ministro vino blandito, sí, buscando que la Junta se confíe con abrazos. Y mientras abrazaba tenía la desfachatez de resaltar los regadíos que llegarán a Castilla y León cuando aquí vienen tres contados y envía el dinero al sur. Y cuando sabe que su Gobierno no apuesta por los regadíos porque el borrador del Plan Hidrológico ya advierte que el último será el de La Armuña. Pero a Planas solo le importaba quedar bien. No lo hizo con lo del agricultor principal porque sabe que no va a hacer caso a Castilla y León, prácticamente única comunidad en esa batalla porque al resto les viene bien que cobren más los que menos tienen y no viven del campo. Que la Junta no se confíe con los abrazos porque está en juego la remolacha y está en juego el campo porque Planas defiende más dinero para el que tiene 8 hectáreas y reducírselo de mil formas al de 100, que es quien vive del campo y el que está en Castilla y León y el que está en Salamanca.

Planas es ahora mismo un ministro desesperado porque si el acuerdo no llega en estas negociaciones de septiembre habrá fracasado porque por mucho que se envalentone no puntúa cerrar una negociación por decretazo y menos cuando Pedro Sánchez le mantiene en el puesto por su fama de buen negociador y conciliador. Ahora mismo Planas es uno de los siete ministros que resisten desde la moción de censura a Rajoy y no quiere caer. Tic tac, tic tac.