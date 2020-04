Consciente de que la cuarentena exige entretenimiento y que la mejor manera de pasar el rato consiste en echarse unas risas, el Gobierno del Doctor Sánchez pone a nuestra disposición las encuestas del CIS, a modo de chascarrillo o narración humorística donde la realidad se retuerce para causar en el espectador la carcajada o al menos la perplejidad.

Recuerdo haber pedido en estas mismas páginas la reclusión o el despido procedente de José Félix Tezanos como cocinero mayor del Centro de Investigaciones Sociopáticas, en aquellos felices tiempos en los que se limitaba a aliñar las encuestas para sumarle unos millones de votos a su amado jefe y líder supremo del sanchismo. En días como este miércoles 15 de abril, en medio de la peor crisis que recuerdan los tiempos, debo reconocer que me alegro un montón de que el presidente del Gobierno sanchista-comunista no me hiciera caso y lo haya mantenido al frente de los fogones del CIS. A este hombre habría subirle el sueldo y concederle, sin más dilación, la medalla al mérito sociológico. Que no la hay, pero habrá que inventarla.

Tezanos vino a alegrarnos el día con esa encuesta en la que, pásmense, más de la mitad de los españoles están, estamos convencidos de que la situación económica de nuestro país es boyante, desahogada y fabulosa. Reconozco que cuando leí esa parte de la encuesta no caí en el chiste hasta no mirar la fecha del sondeo. Pensé que las preguntas habían sido hechas antes de la crisis, me refiero al año 2007, cuando Zapatero hacía sus zapatitos y sus pinitos en La Moncloa y aquí atábamos los perros con longanizas. Entonces las carcajadas me llegaron de sopetón cuando vi que los encuestados lo habían sido hace solo unos días, a primeros de este mes, en medio de la cuarentena.

No me había repuesto de las risotadas cuando me asaltó el desternille con otro golpe de ingenio del mago Tezanos: resulta que el número de optimistas respecto a la economía se había multiplicado por siete desde primeros de marzo, cuando no se veía venir la debacle del coronavirus. ¡Toma ya!

Este hombre es genial. Ni Groucho Marx, ni Charles Chaplin, ni Miguel Gila y ni siquiera el idolatrado Leo Harlem le llegan a la suela de los zapatos.

Qué duro sería nuestro confinamiento sin el gracejo, las ocurrencias y las salidas del ‘divino Calvo’ de la calle Montalbán 8 (sede del CIS en Madrid).

He detectado que algunos compañeros de profesión se han mosqueado por una pregunta, oportunamente trucada por Groucho Tezanos, sobre la conveniencia de la censura a los medios de comunicación. La cuestión se planteaba tal que así: “¿Cree usted que habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”. Los colegas lo han entendido como un ataque directo al derecho a la información y la libertad de prensa. Qué poco sentido del humor. ¡Era broma, joé! Los que van en serio son Pablo Iglesias y el propio Pedro Sánchez, que no contentos con el apoyo de la gran mayoría de las cadenas de televisión y de la prensa apesebrada, quieren acabar con los medios críticos para sumir a la población en el ensueño, en ese cuento fraguado por Iván Rasputín Redondo sobre un Gobierno que no ha cometido un solo error, en el que la única responsable de que España se haya convertido en el peor país del mundo en la lucha contra el coronavirus es, por supuesto, la oposición.

En su sondeo monográfico sobre la gestión de la pandemia en España Tezanos no quiso preguntar por los fallos de previsión que nos han llevado a semejante desastre, ni por la falta de material de protección que ha matado a miles de ciudadanos y ha infectado a miles de sanitarios, ni por la patética ineptitud a la hora de comprar esos materiales. ¿Por qué? Pues porque las respuestas no hubieran tenido ninguna gracia. Y si hace esas preguntas igual le despide Pedro y nos quedamos sin nuestro mago del humor.