Tezanos cocina y filtra

Por si alguien dudaba del carácter partidista y sectario del CIS de José Félix Tezanos, ayer tuvo El Cocinillas el detalle de filtrar los resultados de su encuesta electoral en Castilla y León al ex vicepresidente del Gobierno y ahora fino analista de la actualidad política desde las hamacas de su piscina en Villatinaja.

El comunista, antes proletario con pisito y ahora ascendido a burgués con casoplón, nunca ha sabido mantener un secreto y enseguida difundió los datos del sondeo en las redes sociales, por aquello de apuntarse el tanto (luego borró el mensaje e hizo como si el dedo le hubiese traicionado).

Con este tipo de gentuza metida en el Gobierno de España, hay que entender y aceptar la negativa de Joe Biden y de los dirigentes de la OTAN a dejarse acompañar de Pedro Sánchez, no ya para ir a la guerra, sino ni siquiera para ir a cobrar una bonoloto. Meter en el Gobierno a comunistas amigos de dictadores y autócratas como Maduro o Putin, tiene un coste que está pagando Sánchez en toneladas de desprecio, pero que también pagamos todos los españoles porque cada día que pasa nuestro país es tratado más como apestado que como potencia.

Imagínense la confianza que puede tener EEUU en nuestro Ejecutivo. La misma confianza con que vivieron los altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante ese año largo que Pablo Iglesias asistió a la comisión que controla sus secretos. Seguro que se enteraban antes de nuestras cuitas los sátrapas de Irán o de Venezuela que el presidente Sánchez, que le metió allí para que jugueteara un poco con la seguridad nacional, confiado en que no haría mucho más daño que sus otros socios, los golpistas catalanes o los proetarras vascos. Al fin y al cabo, solo se trata de España.

Por lo que ha declarado de sí mismo el propio Iglesias, el ex vicepresidente mentía como un cosaco cuando estaba en el Gobierno pero ahora dice la verdad porque ya no vive de la política (es un decir). Y es cierto, ayer publicó al menos dos verdades: los resultados de la encuesta, que fueron luego confirmados al hacerse público el sondeo del CIS, y su alusión a que estos trabajos de Tezanos están cocinados y son poco fiables. Eso no lo decía cuando se sentaba a la diestra de Sánchez, pero ahora no se corta.

La escandalosa filtración es solo una ‘hazaña’ más de Tezanos. Ya en abril de 2020 tuvo la osadía de preguntar a los españoles si habría que censurar a los medios de comunicación (se lo pedía el cuerpo, de tan demócrata que es) para que no contáramos la verdad de la pandemia y los ciudadanos recibieran solo la información oficial de las homilías de Sánchez y Fernando Simón, esa pareja que escondía decenas de miles de muertos, recomendaba no usar la mascarilla y aseguraba que tomaban sus decisiones siguiendo los dictámenes de una comisión de expertos que nunca existió. Los españoles somos tan borregos que una mayoría (dos de cada tres) se declaró partidaria de la censura a los periodistas. O eso nos dijo Tezanos, que vaya usted a saber...

Por aquel ramalazo de déspota debió ser cesado el director del CIS de manera fulminante, pero a Sánchez le gusta rodearse de los más torpes para que no se note mucho la diferencia, así que ahí sigue Tres Estrellas Tezanos, cocinando encuestas a mayor gloria de su jefe y filtrándolas incluso a los enemigos declarados de su jefe.

En cuanto al sondeo en sí, no merece más comentario que los augurios de la Bruja Lola o los pronósticos de Rappel. Da la victoria al PSOE, como ha hecho con todas las encuestas nacionales y regionales, incluida la de las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, y abre unas horquillas de escaños tan amplias que en algún punto puede que incluso acierte. Y el PP de Mañueco sacará entre 0 y 81 procuradores. Seguro.