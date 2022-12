Terrorismo vegano

Suena la música, tristona... y aparece un hombre abrazado a un enorme cerdo. El animal -“comando vegano” habla de “persona no humana”- mira a cámara en plan Cooper en “Por quién doblan las campanas” y se escucha: “Esos ojos quieren vivir”. Como es Navidad, hay más vídeos de este tipo. Aparecen tostones y retumba una voz: “Acaba de nacer tu Navidad”; en otro se ve a un cordero y un rótulo: “¿Te lo vas a comer?”. Pues sí. En unos años, quién sabe.

En enero de 2020 dijo la exministra Celaá aquello de que “los hijos no pertenecen a los padres”. Se montó revuelo pero quedó ahí, como anécdota, no como declaración de intenciones. Ahora no podemos reñir a nuestros niños y así se nos advierte en la última campaña de la ministra Belarra, la del “a ti qué te importa”, que invita a cualquiera a intervenir en una regañina de familia. La niña no sale en el anuncio de la cocinita porque lo dice Garzón, que también nos dice lo que es dieta saludable. Y Yolanda Díaz tiene ya preparada la cesta de la compra que considera mejor para nosotros. A lo mejor por esto, porque cada día vemos más segada nuestra parcela de libertad, damos por hecho que “comando vegano” puede plantarse frente a una carnicería o una pescadería y obligar al currante a cerrar; o soltar los animales de la granja. Y no podemos decir que eso es terrorismo, aunque sea “dominación por el terror”.

Dominación por el terror, es decir, terrorismo, es que los vecinos de un pueblo de Salamanca, Santiago de la Puebla, pidan a los medios de comunicación que no cuenten que tendrán Belén viviente con animales por miedo a represalias de los animalistas. Por esa dominación del terror ahora es difícil ver llegar a los reyes magos a lomos de caballos hasta en pueblos incluso de dehesa, y es impensable sobre una elefanta, como se vivió en Béjar en 2014. Allí los animalistas montaron un pollo por las ocas y se les quitaron las ganas. Ahora resiste Matilla de los Caños porque su Ayuntamiento no está dispuesto a que una Ley no aprobada condicione la celebración de su Navidad. Llevarán las gallinas un día antes, para que no se estresen, un empleado municipal las vigilará durante la noche y al día siguiente, después del Belén, volverán a casa. La Ley de Bienestar dice que el animal no podrá estar en belenes o cabalgatas si está “de forma antinatural con respecto a las características propias de la especie”. ¿Eso es disfrazado? Que se sepa, una oveja del Belén hace de oveja. Y también dice que el animal no podrá permanecer inmovilizado. Una mula no puede estar atada pero, ¿un perro puede ir atado a la cabalgata sin que casi pueda moverse hasta que termine? Seguro que sí porque esa “persona no humana” tendrá derecho como ser sintiente.

¿Cuál es la diferencia entre un vegano y un omnívoro? Que entre los primeros, porcentaje mínimo de la población, hay activismo con un lobby poderoso detrás, con Bill Gates, Jeff Bezos o Al Gore. No hay vídeos lacrimógenos de cuando se arranca una lechuga a pesar de que la planta se estresa y reacciona y que muere, luego vive. Pero el vegano tiene derecho a comer sin pena. El carnívoro, se ve que no. El vegano es activista por el bienestar animal, pero aplaude la carne sintética, que implica sacrificar vacas para extraer el feto porque de él se consiguen las células madre con las que se fabrica. ¿Eso es bienestar para la vaca?

En el lado de omnívoros, no hay lobbies. Solo gente que se harta de trabas y que se rinde por no discutir. En Gran Bretaña se han quedado sin huevos, porque escasean los granjeros, como en España, y por eso el tostón se vende a 100 euros y el lechazo desde 120. En el lado de los omnívoros no hay unión porque nos creemos que el chuletón es eterno. Hace 10 años tampoco imaginábamos una cabalgata sin dromedarios.

En Salamanca hay colas para hacerse fotos junto a un cerdito con los embutidos al fondo. Bendita Salamanca.