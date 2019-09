Siempre se ha dicho que con las cosas de comer no se juega. Una expresión que solo entendemos los españoles y que no tiene sentido en su traducción literal a cualquier otro idioma que no sea el castellano. Es una seña de identidad de nuestro país. Aquí la comida nos la tomamos muy en serio, porque nos gusta comer, tenemos unos productos y una tradición culinaria fuera de serie, y además la reunión en torno a una mesa constituye uno de los actos sociales más valorados por los españoles. Hay temporadas en las que incluso nuestros mandatarios respetan la sagrada norma de tomarse en serio todo lo relacionado con la alimentación y con la salud de los ciudadanos. Luego llegan otros tiempos en los que a las autoridades del ramo les da por jugar y nos someten a un régimen de terror alimentario, como está sucediendo en el presente mes de agosto bajo el mandato imprevisible del Doctor Pedro Sánchez y sus avezados ministros y ministras.

Entre salmonelas, listeriosis y botulismos, estamos rematando el verano 2019 en un sin vivir, electrizados por las alertas sanitarias que saltan cada poco rato. Tanto que ya no sabemos qué será peor, si salir de tapas, echar mano del bocadillo carne o comer a base de conservas en casa. Todo entraña un peligro evidente de acabar visitando la concurrida sala de urgencias del hospital.

Cuando no hay controles o estos se relajan por exceso de confianza, los consumidores sufrimos las consecuencias del mal envasado, la falta de higiene en las fábricas y el inadecuado tratamiento de las viandas. Casi siempre este tipo de intoxicaciones masivas viene a ser consecuencia de la avaricia de los fabricantes, que intentan producir más, a menor coste y de la forma más rápida, todo lo cual está reñido con la seguridad alimentaria.

Dentro de esta macrocrisis alimentaria con múltiples frentes, concurren circunstancias que escapan a nuestra comprensión. Por ejemplo, los presuntos delincuentes de la empresa Magrudis, fabricante de la carne mechada contaminada de listeria, no tenían la preceptiva licencia de actividad del Ayuntamiento de Sevilla pero llevaban cuatro años produciendo a todo trapo. Además, los directivos de la sociedad ocultaron a las autoridades sanitarias tanto el listado completo de sus clientes como algunos de los alimentos procesados elaborados en sus instalaciones. Y esas carnes han seguido circulando por toda España durante semanas, con el riesgo cierto de que los tres muertos, cinco abortos y doscientos hospitalizados por listeriosis se multipliquen sin control. Cualquiera pensaría que Sandro Marín Rodríguez, propietario de Magrudis, estaría a estas horas probando la carne mechada de la prisión Sevilla 1, pero esto es España y aquí prevalece la presunción de inocencia del infractor, que viene a ser la confirmación de la estupidez de las autoridades.

La salmonella en la tortilla de un bar de Salamanca era plato informativo de todos los veranos hace veinte años. Parece que los clásicos vuelven a la actualidad ahora que en algunos campos avanzamos hacia atrás como los cangrejos.

En cambio, del brote de botulismo que ha llevado a hospital Clínico a dos salmantinos sabemos muy poco, y lo que sabemos no huele nada bien. La Consejería de Sanidad de la Junta detectó cuatro casos, todos de la misma familia, dos de esta provincia y otros dos de Zamora, el pasado día 9, lo comunicó enseguida al Ministerio y... allí tardaron veinte días en confirmar la intoxicación y dar la alarma.

El colmo: se tarda menos en hacer la prueba del carbono 14 a los huesos de un australopiteco de cuatro millones de años que en analizar las muestras de una lata de atún abombada. El caso es que desde que se inmovilizaron los lotes sospechosos el pasado día 10, hasta que el viernes se decretó la alerta sanitaria, han transcurrido tres semanas en las que unos cuantos consumidores han podido ingerir la peligrosa neurotoxina bacteriana y han podido asomarse al final de sus días o al comienzo de una grave enfermedad. Y aquí nadie dimite, por supuesto.