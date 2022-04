Pues otra vez me viene a la mente la misma pregunta: “Pero ¿quién me ha robado el mes de abril?”. Es una pregunta poco original, desde luego: a Joaquín Sabina le pasa la cosa por lo menos desde 1988, esto es, desde hace una ‘porrá’ de años.

No cabe duda, por otra parte, de que mucha gente se ha lamentado de la vertiginosa huida del tiempo (tempus fugit, señalaba el poeta latino Virgilio), con las mismas palabras o con alguna expresión de sentido equivalente. Por ejemplo, “Se me ha pasado el mes en un vuelo, oye” o “Parece que fue ayer cuando...”.

Lo que se destaca en la canción de Sabina es la externalización (con perdón) del mensaje. Tal y como queda, parece decirse que pululan en la cercanía ladrones del tiempo. En el texto, el improbable ratero –es difícil robar un mes­ completo– se relaciona con un interrogativo, “¿Quién?” que no presupone la existencia de ningún referente: si yo pregunto “¿Quién ha venido?” tengo que admitir la posibilidad de que me contesten así: “Nadie”. Lo mismo acontece si la pregunta es “¿Quién me ha robado el mes de abril?”. La contestación más natural sería también “Nadie”. Porque nadie es el autor de la pérdida denunciada por Sabina: el tiempo, por lo general, no se roba: más bien se pierde o se hace perder.

El caso es que yo mismo he experimentado sensaciones parecidas a las del cantante ubetense. Y usted, lector, también. Yo interpreto así la frase de Sabina: alguien (sé que no es posible, así que solo metafóricamente es viable) me ha robado (no puede robarse un mes, ni siquiera el de abril). Dicho de otra manera: el mes de abril se ha desvanecido rápidamente, y no tengo una idea clara de cómo ha sido. Sí se, sin embargo, que no lo tenía guardado para mí.

Quedan algunas cosas por destacar. Una: como hemos visto, domina en la frase de Sabina el carácter figurado pero fácilmente procesable de la frase de Sabina. Dos: es la elección de lo robado (el mes de abril) lo que confiere el tono metafórico de la frase. Último comentario: ¿por qué “¿Quién me ha robado el mes de abril?” Y no “¿Quién me ha robado el mes de noviembre?”. Las razones de esta selección pueden ser absolutamente inescrutables: es posible que no las sepa ni el autor. Tomándome la licencia de adivinar lo que no puede adivinarse, ofrezco una posible explicación: Sabina escribió en abril su canción. Otra: a Sabina le gusta el principio de la primavera. Como a mí. Viva el equinoccio.