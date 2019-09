La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este otoño temperaturas más altas de lo habitual. Anuncia, como probable, que la temperatura media puede alcanzar casi 0,6ºC por encima de lo normal, incremento que puede llegar en algunas zonas, sobre todo del noroeste peninsular, a 1ºC. Medio grado arriba, medio grado abajo es para el común de los mortales pecata minuta. ¿Quién nota eso? La verdad es que nadie, ni quienes andan comprometidos de lleno en el problema universal que plantea el llamado cambio climático que trae de cabeza a tanto ocioso, que mucho tiene de verdad y no menos de mentira.

El clima es un elemento cambiante desde que Adán aterrizó en el Paraíso, porque desde entonces hasta ahora no ha parado de cambiar. Y en pleno cambio está, como antes lo estuvo con más o menos pavorosos efectos y lo seguirá estando, por mucho que se empeñen en frenarlo quienes ahora dan la impresión de haber descubierto este fenómeno de la Naturaleza tan viejo como la existencia, en el que a muchos parece irles la vida, no siendo para menos al habérselas montado a sus expensas por todo lo alto.

De entre estos defensores del medio ambiente, que bien está que los haya si lo son de verdad, recuerdo al exvicepresidente de los Estados Unidos con Bill Clinton de presidente, Al Gore, que aspiró a sustituirlo, pero George Busch le ganó la apuesta dándole con las puertas de la Casa Blanca en las narices y lo dejó en la calle haciéndole sin pretenderlo un gran favor, ya que desde entonces se entregó en cuerpo y alma a la lucha anticontaminante. Escribió libros, pronunció conferencias, interpretó el documental “Una verdad incómoda”, que se proyectó por todo el mundo con sonado éxito, convirtiéndose en adalid universal del ecologismo, actividades que le aportaron el Nobel de la Paz por esta causa e ingresos millonarios, que se sumaban a las jugosas rentas de una mina de cinc en Tennessee de su propiedad, mina altamente tóxica, de las más contaminantes de América. Pues este personaje del que nadie se acordaba ha vuelto con otro documental sobre lo mismo, “Una verdad muy incómoda. Ahora o nunca”, distinguido en el último Festival Internacional de San Sebastián por Greenpeace con su premio Lurra, que significa Tierra en vascuence.

De esta manera ha vuelto a la escena y comparte actualidad con Greta Thunberg, una adolescente sueca autista, con síndrome de Asperger, que las circunstancias han convertido en ariete del movimiento sobre el cambio climático, que la traen y la llevan como a un monigote, de la ceca a la meca de la Cumbre del Clima reunida en la ONU para que les cantara las cuarenta a los allí reunidos, quienes muy gustosamente dejaron que se las cantase como si fuera la voz de la verdad definitiva, y todos tan contentos porque el invento funciona. El invento es un show delirante y muy lucrativo que da pie a pensar lo poco en serio que se toman esta causa por la que tan “seriamente” se mueven por ella sin parar.

Pero la temperatura que nos espera y ya comienza a notarse en el ambiente, no es la del cambio climático, ni la que pronostica la Aemet, sino la de octubre, mes que el próximo martes empieza y que este año se barrunta al rojo vivo sin esperar siquiera a su primer día, que es el del segundo aniversario del referéndum por la independencia de Cataluña que los talluditos chicos del amonal pillados con las manos en la masa pensaban conmemorar a su manera. Ya saben la historia que la Guardia Civil descubrió y puso patas arriba, cuyas consecuencias se irán viendo sobre la marcha, porque después del aniversario viene la sentencia del ‘procés’, otro motivo candente que dará más que hablar sobre lo mismo, a lo que se les añade unas elecciones muy próximas que tiene con los nervios de punta a quienes en ellas se lo juegan todo, no están dispuestos a perder nada y harán cuanto en sus manos esté para no dejar pasar la ocasión, echando si fuera necesario más leña al fuego con tal de que el otoño no se enfríe. Para ellos sería terrible.