Te quieren mover la silla, Luis

Al voluntarioso pupilo de Pedro Sánchez en Castilla y León, el sanchista convencido Luis Tudanca, se le está torciendo su carrera hacia el Colegio de La Asunción.

En los mentideros políticos, cada vez más escasos por el problema de la pandemia, aseguran que está perdiendo puntos ante el ideólogo del socialcomunismo y asesor del presidente, Iván Redondo.

Tanto ha caído ante los que mandan en Ferraz y en La Moncloa, que aseguran que no encabezará ninguna lista en el congreso regional del PSOE que se celebrará en el otoño. Y tampoco será cabeza de cartel en 2023, a no ser que al naranja Igea se le vaya la cabeza y rompa el pacto con el PP y se alíe con el PSOE. Difícil, pero no imposible.

Tudanca va como alma en pena diciendo que no es presidente de la Junta de Castilla y León porque, según él, “no quiso pagar ciertos peajes”. ¿De qué peajes habla? El inventor de la transparencia en esta nuestra Comunidad bien podría explicarnos a qué se refiere el perdedor Tudanca.

Pero quien podría haberle dado las llaves de la sede del Gobierno regional en el antiguo colegio de La Asunción, es decir Francisco Igea, le ha contestado con otro enigma: “tú y yo sabemos -muchacho- que eso no es así”. Lo de muchacho lo he añadido yo, es cosecha propia, pero podría haber salido del vicepresidente para contestarle con la misma chulería de los malos perdedores. Me ha dejado igual que estaba. Bien podría darnos un ejemplo de transparencia -insisto- y explicarnos lo que saben solo ellos dos.

Me gustaría conocer los pormenores de las negociaciones frustradas entre Igea y Tudanca, pero imagino que el primero le exigió al segundo que se desvinculara de la política socialcomunista de su adorado Pedro Sánchez y del PSOE, que rompiera con los colegas del presidente, es decir los Bildu-etarras y los del golpe de Estado en Cataluña, hoy socios preferentes para aprobar unos presupuestos que maltratan descaradamente a Salamanca y benefician indecorosamente a comunidades afines al PSOE, Podemos o a los amigos de los etarras. Pero Tudanca, alumno obediente, jamás podría llevarle la contraria a su presidente. Las negociaciones y los motivos por los que no prosperaron solo ellos los saben. Igea es posible que al principio se quedara con ganas de pactar con el PSOE en una Comunidad donde no gobiernan los socialistas desde julio de 1987. Ahora, casi año y medio después de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente, esas ganas creo que ya se han esfumado viendo la sumisión y la obediencia extrema de Luis Tudanca al fenicio de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno menos de fiar de la historia de España.

Luis Tudanca sigue en manos de Francisco Igea. Solo él sería capaz de salvarlo del ostracismo que le espera cuando llegue el congreso, allá por el otoño, y Sánchez le corte la cabeza sin piedad porque ha dejado de ser útil, por mucho que siga hincando la rodilla en el suelo y le rinda pleitesía ante las barbaridades que Pedro está dispuesto a cometer para seguir en el poder.

Las malas lenguas apuntan que en su lugar Moncloa “colocará” a Javier Izquierdo, delegado del Gobierno en Castilla y León, como candidato a dirigir el PSOE de la Comunidad y a la Junta. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, también ha estado en las quinielas, pero ha ido perdiendo puntos por sus últimas andanzas veraniegas con proveedores del Ayuntamiento de Valladolid, donde es alcalde.

No, no, las hazañas de Puente no han gustado a Pedro, aunque las vacaciones presidenciales, con amigos incluidos, no tengan nada que envidiar al yate del alcalde de Valladolid.

Tudanca sigue en manos de Igea para salvarse ante Pedro Sánchez. Ganó las elecciones, pero no la Junta y tal vez el malogrado acuerdo con el actual vicepresidente era su última oportunidad.