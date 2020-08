Tarde y mal, como siempre

Ya viene siendo costumbre de este Gobierno de pandereta actuar tarde y mal ante cualquier conflicto. Es su santo y seña: tarde y mal. Frente al coronavirus, la estrategia sanitaria desde marzo ha sido todo un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, y ahora que tocaba coordinar la vuelta al cole en España, Sánchez y sus chicos no podían defraudar: se ha actuado tarde, se han marcado pautas sin criterio y se ha concretado un plan lleno de lagunas, con todas las papeletas para el fracaso.

La ministra de Educación presentó el jueves a las autonomías una batería de medidas inocuas por elementales, que en poco o nada difieren de lo previsto en julio, cuando apenas había contagios. Se ve que la nueva oleada (estamos en diez mil contagios al día) no tiene nada que ver con esto.

Isabel Celaá no se había preparado el examen. Si hubiera que ponerle nota, se merecería un suspenso rotundo, una calabaza del tamaño del Falcon de su jefe. Parece que en sus largas vacaciones no ha tenido tiempo para hacer los deberes y ha llegado al día de la gran prueba con cuatro ideas mal hilvanadas, escritas en una chuleta que le cabía en el dobladillo de la falda.

El Gobierno no ha previsto ningún plan para hacer test a los docentes, y por supuesto, tampoco a los escolares. (En Castilla y León la Consejería de Educación tiene un programa de test voluntarios para los maestros, pero a los que piden la PCR les están dando cita para octubre, cuando ya llevarán un mes de clases. No tiene sentido).

Celaá se ha limitado a indicar que los niños a partir de seis años deben llevar todo el rato la mascarilla (quien conozca a los escolares sabe que no va a ser posible) y que deben respetar la distancia de un metro y medio en clase, a sabiendas de que también es imposible, porque habría que duplicar o incluso triplicar el espacio entre pupitres, y no hay sitio ni se ha pensado en ocupar otros espacios para aulas. Si el Ministerio no baja la ratio de alumnos por aula (que es su competencia) lo del metro y medio suena a chufla.

No habrá enfermeras en los colegios, salvo que las autonomías se busquen la vida para contratarlas, ni se ha determinado en qué momento se puede cerrar un centro. Esa referencia a que se clausurará cuando el contagio sea masivo, es algo tan vago... ¿A qué llamamos contagio descontrolado? ¿Cuando hay tres casos, cinco, doscientos...?

Lo más claro y contundente que propone el Ministerio de Ilusión (perdón, de Educación) es que la enseñanza será presencial, y el resto, allá se apañen las autonomías para gestionar a sus estudiantes.

Así que, mayormente, nuestros escolares y sus familias estarán en manos de la Consejería de Educación que preside Rocío Lucas. Aquí en Castilla y León están bastante contentos con las ‘no propuestas’ de Celaá, porque coinciden en esencia con los planteamientos del Gobierno regional, lo cual no habla muy bien precisamente de los planteamientos del Gobierno regional. La Junta se ha limitado a apostar por la presencialidad, que es una apuesta de alto riesgo si no viene acompañada de personal, medios, inversiones y previsiones. En eso, y en no marcar más que unas pautas muy generales, coincide con el Ministerio.

Lo demás, el diseño y aplicación de los protocolos COVID respecto a distancias, desdoble de aulas, control en los recreos, toma de temperatura, horarios escalonados de entrada y salida, refuerzo de la vigilancia en comedores y adecuación del programa Madrugadores a las actuales circunstancias, queda bajo la responsabilidad de la dirección de los propios centros.

Es decir, que la patata caliente ha ido cayendo desde las cimas del Ministerio hasta la raíz de los colegios, pasando por las ramas de la Consejería, para acabar con toda seguridad en el regazo de los padres y los niños, a quienes se les pide responsabilidad.

Responsabilidad, qué bella palabra si viniera acompañada de hechos. Si a la exigencia de responsabilidad de las familias nuestros dirigentes políticos hubieran antepuesto la diligencia y el acierto. Pero es pedir demasiado.