También vacunando somos los peores

No causa ninguna sorpresa que también en la campaña de vacunación España esté protagonizando un nuevo desastre. Llevamos liderando el ranking de los peores países en la gestión de la pandemia desde marzo y a la hora de inmunizar a la población, no podía ser menos. La inmunización colectiva va muy lenta, las autoridades regionales no confían en el ministro de Sanidad porque se ha ganado su desconfianza con tantas mentiras como ha soltado en los últimos nueve meses, y cada comunidad está promoviendo la guerra por su cuenta. Nos ha pillado por sorpresa, sin preparar sistemas y equipos, como si no supiéramos desde hace meses que iba a llegar la vacuna

Eso sí, algunas autonomías como Castilla y León, que no es de las peores vacunando, más bien al contrario, se permiten el lujo de parar los festivos, como si el virus descansara por Reyes.

Entre tanto caos, el ministro filósofo, que lleva meses haciendo campaña para las elecciones catalanas y ahora mismo tiene el pensamiento en el Palacio de la Generalidad y no en los viales de Pfizer o Moderna, se lava las manos y mira para otro lado.

Tras una trayectoria de récord en Sanidad (ha conseguido colocar a España en las medallas mundiales en cuanto a contagios y fallecidos en las dos primeras olas, y lleva una trayectoria impecable en la tercera), el único servicio que puede hacer ahora Salvador Illa a nuestro país es dimitir cuanto antes y dejar paso a otro, que peor no será, ni aunque se esfuerce.

Una cosa hizo bien ayer el parsimonioso y filosófico ministro: no aceptar la solicitud de la Junta de Alfonso Fernández Mañueco que quería confinar dos semanas a los castellanos y leoneses. Hubiera sido un disparate mayúsculo, tan evidente que hasta en el Ministerio de Insanidad han visto claro que ahora no toca.

Decía el martes Verónica Casado, mandatada por el vicepresidente Francisco Igea, que lo del confinamiento era cosa del Comité de Expertos, ese que Castilla y León siempre ha tenido, y no como otros. Aunque así sea, escudarse en los expertos a estas alturas de pandemia parece un recurso un tanto cobarde. Los científicos analizan datos y recomiendan alternativas, y quienes aquí toman las decisiones, en este caso solicitar el confinamiento, son los políticos, que para eso les hemos votado.

En todo caso, si se trata de los mismos expertos que recomendaron para Castilla y León las medidas más laxas de toda España en las vacaciones de Navidad en cuanto a número de personas que podían reunirse, deberían hacérselo mirar. Quizás la Junta debería cambiar de expertos. Porque no podemos ser los más tolerantes cuando se trata de los afectos y los más estrictos cuando se trata de la economía. Los primeros pueden esperar, aunque sea duro, mientras que la segunda está al borde del naufragio.

Si la Junta hubiera restringido al máximo la movilidad en estas vacaciones y hubiera limitado las reuniones a los convivientes, y a pesar de eso se hubieran disparado los contagios, entonces tendría sentido pasar a mayores restricciones. Encerrar dos semanas a toda la población hubiera supuesto un golpe definitivo a las empresas y al empleo (la Región ya sufrió en diciembre la mayor subida del paro en España), cuando la Comunidad no es, ni mucho menos, una de las más castigadas por esta tercera ola: Extremadura, Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Baleares, Rioja y Cataluña están mucho peor.

Menos mal que Illa ha estado al quite. Algo que ya preveía la consejera Casado el mismo martes, cuando tras anunciar que solicitaría al Gobierno el confinamiento de Castilla y León, pedía a los castellanos y leoneses “un confinamiento inteligente, como el propuesto por Angela Merkel”. Así le va Alemania, por cierto. Se ve que también allí lo que funciona no es la conciencia individual, sino la prohibición y el castigo.