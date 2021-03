También la lluvia

EN Bruselas, llueve de media ciento ochenta y nueve días al año, y en los otros ciento setenta y seis no está garantizado que salga el sol. Les aseguro que a eso no se acostumbra nadie, por muchos años que aquí se pasen ni por muy feliz que se sea; hay que tener cierto carácter y una excusa para salir pitando periódicamente. La lluvia es el único imponderable que a su vez no lo es: la gente se casa, festeja el cumpleaños, lava el coche y sale a pasear llueva o no; se hacen mudanzas de casas, barbacoas en jardines o manifestaciones sin que el factor lluvia sea algo a tener en cuenta. A los que venimos del secano esta impasibilidad ante las precipitaciones nos impresiona.

Y sobre todo a los que venimos de tierras donde la lluvia recibe tratamiento de excelencia y categoría de regalo del cielo; donde la lluvia si no está, se la espera y no en cualquier momento, sino cuando tiene que caer para preparar simientes, propiciar buenas montaneras o multiplicar pastos allí donde hay ganado esperando para comerlos. Muchos años lejos de la dehesa no me han hecho olvidar la preocupación de sus dueños cuando el otoño se empecinaba en colorear de azul el cielo sin dejar ni media nube en el horizonte. Lástima que tantos otros otoños, esas bienaventuradas y esperadas lluvias me caían a mí apenas salía por la puerta de embarque de Barajas y enfilaba por la M40 camino de mi tierra, en vez de tener el detalle de esperarse hasta que volviera a coger el avión de vuelta.

Esas lluvias que otrora aplazaban inauguraciones, llenaban pantanos o anulaban corridas y procesiones, son las mismas que en estas tierras que habito pasan desapercibidas, aunque ensucien fachadas, provoquen atascos de tráfico y martiricen tejados y cañerías. Esas mismas lluvias son las que en estos días nos impiden hacer casi lo único que las férreas condiciones impuestas por la pandemia nos dejan: pasear y sentarnos en un banco de un parque a leer, o simplemente a ver la vida pasar. Ya, ya sé que he dicho más arriba que para los lugareños la lluvia no es obstáculo, pero a los que no lo somos, el gusto de la caminata se nos quita cuando hay que hacerla encapuchados y pisando charcos.

Esas lluvias son las que hacen bueno el sabio refranero (nunca llueve a gusto de todos) y a las generaciones más jóvenes, que no conocen el refranero pero se remiten a la ley de Murphy continuamente, también les dan la razón: si hay algo malo que puede pasar, pasará. La lluvia que se ausentó el año pasado y nos permitió sobrellevar el confinamiento con una primavera espectacular para estas latitudes, tiene pinta de haber venido para quedarse este año y pisarnos el callo todavía más de lo que nos lo han pisado cuatro meses sin peluqueros y vamos para seis sin hostelería, viajes, espectáculos, gimnasios ni deportes de interior. ¿Que si nos duele el callo? Pues mucho, pero peor es morirse. A los que peinamos canas (yo misma sin peluquero) nos cuesta algo menos aceptar que esa libertad reclamada con la boca llena se termina donde empieza la del prójimo; pero nos hemos convertido en una sociedad infantilizada que cree en el horóscopo, en que es obligatorio que toque gordo de la lotería y en que los Reyes Magos vienen todos los días y todos los días traen algo; a esos lo de aguantarse con la que está cayendo les resulta complicado.

A mí, por ejemplo, en el reparto de Pascua, no me van a traer el Hornazo, ni los Bartolillos, ni la libreta de rescaño, ni siquiera la posibilidad de ver a los míos. Y Tengo suerte de que no me gusten las torrijas, al menos eso; porque aquí los Reyes Magos, ni están ni se les espera. En esta especie de servicio militar tardío que estamos haciendo, solo deseo poder seguir paseando por parques y bosques en lo que sueño con las dehesas repletas de encinas que a saber si este año vienen con montanera buena o mala porque, a este paso, el día que vuelva a pasearme por ellas van a tener que explicarme lo que es una bellota, a mí que tantas recogí y comí de pequeña.

Hace unos días, mi admirada Irene Vallejo lo decía mejor que yo en una de las varias columnas que escribe: “los minotauros más sabios son los que aprenden a domesticar sus laberintos.” Y mientras tanto, aquí, aguantando a pie quieto lo que caiga. También la lluvia.