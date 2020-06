Ya estamos en junio, mes preveraniego. El tiempo avanza, es inevitable, pero este junio que ayer empezó no será como los anteriores, a los que llegábamos con la inercia que impone la normalidad, el ánimo desbordado y las vacaciones programadas al detalle para una vez llegado el momento no perder un segundo de tiempo, sin embargo este año lo recibimos con otro talante tan distinto que todo lo percibimos raro, nada es igual, sólo el toque climático se repite invariable, cosas de las implacables, nada caprichosas ni malintencionadas leyes de la naturaleza, que se imponen y nos someten sí o sí, siendo las únicas leyes vigentes que se rigen por criterios que están fuera del alcance y de la arbitrariedad de los hombres, a los que sobrevive cualquiera que sea la consecuencia.

El mundo entero se ha visto envuelto en algo inesperado que nadie sabe a ciencia cierta cómo surgió ni cuándo ni porqué, ni esperaba sus efectos, en los que gente sin escrúpulos ni moral ni vergüenza, que la tenemos un día y otro monopolizando la actualidad, ha visto una oportunidad de oro para sacar tajada de la desgracia ajena y hacer su agosto político mientras la causa -que según parece comienzan los científicos a controlarla- se mantiene, encontrando en ella [en la causa] las “razones” que necesita para seguir adelante con su tarea lo más desapercibidamente posible; cortina de humo en la que poder ocultar, justificar o encubrir el terremoto gubernamental que sacude a España entera mientras la causa (o sea, el coronavirus) sigue matando. Los datos ahí están y aunque esta gente los amaña a su conveniencia no consigue del todo engañar, mucho menos convencer, al menos no tanto como quisiera y necesita.

Hoy preferiría no escribir de lo mismo, aunque acabaré haciéndolo porque no hacerlo es poco menos que imposible. Aun así, lo intentaré. La vida nos ha dejado tanto en herencia que nos resultaría difícil pasar de ella si no fuera por los obstáculos que esa actualidad enfurecida y enfrentada con aquella que no sea la suya propia (porque para quienes por ella se mueven no hay otra) pone en el camino.

Pues en tales días como hoy (2 de junio), desde mucho antes de que al calendario gregoriano lo pusieran en marcha no dejaron de ocurrir cosas, de las que consta y se guarda en la memoria de la historia parte de ellas. Un ejemplo. Tal día como hoy del año 2014, el entonces rey de España, Juan Carlos I, anunció de forma oficial su decisión de abdicar en favor de su hijo, que reinaría con el nombre de Felipe VI. Hoy, seis años después, ahí le tenemos, afrontando con prudencia y acierto los momentos más difíciles de este período, en manos de un Gobierno bicéfalo, con una cabeza que adorna y otra que desbarra, al frente de un gabinete descompuesto, lleno de vividores e inútiles, en el que cada cual hace (el que hace, porque los hay que como titulares de Ministerios que sirven de almohada para que el mascarón de proa de este candray duerma tranquilo, nada hacen por no perturbar su dulce sueño) ) lo que se le antoja para desbaratarlo todo y sobre lo que quede, si algo queda, sentar la bases de esa prometida “nueva normalidad”.

Y así hasta que el mascarón deje de servirle al que desbarra, se lo quite del medio y, ya sin estorbos, ir a por todas. Está en su mente y al asalto se ha lanzado sin control, tanto que al mascarón ha comenzado a quitarle el sueño y le ha pedido que se modere. Mis sospechas tenían fundamento y he acabado escribiendo de lo mismo, sí, del Gobierno y de las banderías que le sirven a diario el menú recomendado.