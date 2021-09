Sopapo a las víctimas

Que una denuncia falsa nunca te estropee una buena campaña. Ha debido empaparse este verano Pedro Sánchez de la película “La pícara soltera” y se le ha debido quedar grabado a fuego la mítica frase “no dejes que la verdad te estropee un buen reportaje”... o una buena oportunidad. Por eso convocó de urgencia la Comisión de Lucha contra los Delitos de Odio por la denuncia de agresión homófoba en Malasaña y por eso la mantuvo, no la desconvocó, cuando se enteró de que era falsa. “Esto no puede impedirnos ver la realidad”, dijo.

¿Y cuál es la realidad? ¿Que hay aumentos de delitos de odio? Esta semana ya se ha encargado el Gobierno, con la base de la denuncia falsa, de meter más leña al fuego para enfrentar al colectivo LGTBi con la derecha y ahondar en esa división que tanto le gusta. ¿Qué realidad? ¿Que las denuncias falsas son mínimas? Sí, pero las que terminan en sentencia firme. ¿Y las que no acaban con sentencia condenatoria? ¿Cuántas son falsas de las que terminan en absolución, sobreseimiento o archivo?

La realidad es que un chico de Malasaña se inventa una historieta; la Policía le pilla en la falsedad de la denuncia; el Gobierno lo sabe y a pesar de conocer la falsedad sigue alimentando el odio; y la realidad es que al embustero no le pasa nada e incluso se le protege. Ni siquiera quienes le interrogaron y descubrieron presentarán denuncia y tendrá que ser un juez quien decida si sigue la investigación.

¿Que el chico se inventó la agresión? No pasa nada. ¿Que engañó a a la Policía? Qué se le va a hacer. ¿Que pudo haber provocado una tragedia por enfrentamientos a raíz de manifestaciones convocadas a través de la denuncia falsa? Daños colaterales. El objetivo era posicionar al PSOE y por eso Pedro Sánchez no permitió que la verdad le dejara sin presidir la reunión urgente de la Comisión. No había agresión homófoba pero servía. Servía para guardar la pancarta “yo sí te creo” -de Irene Montero, defensora de mujeres de izquierdas- y sacar la de Marlaska, “que una mentira no te frene”.

Marlaska ha pasado de ser una persona que soñaba con la verdad: ”lo único que espero -decía- es que la hora de la verdad me llegue antes que la de la muerte”- y que cambió el País Vasco por Madrid para expresarse con libertad... A otra que es protectora de la mentira y que ataca a Madrid cada vez que puede. Por eso el debate no puede centrarse nunca en si Marlaska debe dimitir o no porque es perder el tiempo. Se ha demostrado que es fijo en el Gobierno con el único mérito de ser la baza de Sánchez para contrarrestar a Montero. Bastante tiene con ver dividido su personaje en dos: el bueno, el de antes, y el rechazado, ahora.

El debate está en la bendición de las fake news por parte del Gobierno. Está en el descubrimiento del Ministerio de la Verdad que preparaba: solo interesa la realidad que sirva a Pedro Sánchez en cada momento. Y esta semana le interesaba la oportunidad de subirse al carro del colectivo LGTBi, confirmar al PSOE como mejor amigo de este influyente grupo y, de paso, aprovechar el suceso, aunque no fuera real, para cargar contra la derecha.

La verdad es la que luego denunció el embustero de Malasaña, al que le van los encuentros sexuales sadomasoquistas: que hay “app” de contactos sexuales gays muy peligrosas. Y hasta ahí. Y la verdad está en que el Gobierno debe perseguirlas, y también en que todo lo que ha liado este personaje se quedará solo en una multa a pesar de que ha podido acabar en tragedia por las calles de Madrid y que no hay debate para aumentar estas penas.

Lo grave, lo más cruel, es que casos como este dejan indefensas a las auténticas víctimas, las que han pasado un calvario, y que por culpa de embusteros como el de Malasaña y de blanqueamientos de la mentira como el que ha hecho el Gobierno, tienen aún más difícil demostrar la verdad. Ese es el debate, esa es la pena. El sopapo de Sánchez y de Marlaska no ha sido en la cara de Vox ni de la derecha, ha sido en la cara de las auténticas víctimas.