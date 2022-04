Somos unos mierdas

AÚN a sabiendas de que escribir sobre esto es sembrar en baldío, no puedo por menos que desahogarme en esta tribuna. La sociedad está deshumanizada y las decisiones gubernamentales lejos de ayudar a que nos pongamos en la piel de los demás para intentar hacerles la vida más fácil nos llevan a que cada empresa, cada familia, cada sector vaya a su aire pasando olímpicamente de los demás. Hemos visto decenas de reportajes y hemos leído cientos de historias de personas que no pueden encender la calefacción, que no pueden hacer frente a la factura de la luz o que tienen que hacer cola en el banco de alimentos para dar de comer a su familia. Todo muy triste. Hoy quiero hablarles de otra pobreza, a la que podemos llamar financiera, en la que se encuentran principalmente las personas mayores. Esta población con la que somos especialmente desagradecidos, a la que no valoramos que nos hayan dejado un mundo mejor que el que cogieron de sus antepasados y que lejos de levantar la voz se han convertido en sumisos mendigos de una pensión.

Es verdaderamente lamentable que los bancos traten de esta manera a las personas mayores. Las entidades financieras, ante la pasividad de las administraciones, les obligan a utilizar internet para realizar los trámites, algo que es extremadamente complicado cuando en la mayoría de las ocasiones no saben manejar una computadora. En el caso de que no tengan acceso a la banca digital se les indica que la mejor manera de hacer muchas operaciones es dirigirse al cajero, sin darse cuenta de que el “idioma” que utilizan muchas veces no está adaptado a personas a las que no se les ha enseñado. Como recurso final, los que ya no tengan otra opción, pueden acudir a la caja un par de horas al día, siempre a primera hora de la mañana. Al final lo que se provoca es que en determinadas fechas las colas sean interminables, teniendo que estar de pie durante más de una hora esperando su turno para que en muchos casos se les diga “vuelva usted mañana”. ¿A nadie se le cae la cara de vergüenza al verles pasar frío?, ¿a nadie se le cae la cara de vergüenza al verles con un bastón o con dificultades para moverse?, ¿a nadie se le cae la cara de vergüenza de no hacer nada por ellos? Si la situación es preocupante para quien lo sufre a diario, más debería preocuparnos ver cómo al vecino le importa un pito que estén jodidos o simplemente agobiados. Ese vecino va a su rollo, con prisas y tratando al prójimo como si fuera mobiliario urbano. Ayer viví un caso así en una entidad bancaria de la capital y salí cabreado conmigo mismo. Muchas veces somos unos mierdas.

Esto es lo que se vive en una ciudad a diario. En los pueblos es todavía peor. Allí los pocos privilegiados que podían ir al banco hasta hace unos meses están viendo como se están desmantelando las entidades financieras y ya no pueden acercarse ni a actualizar la cartilla, porque ni siquiera los más aventajados que saben utilizar un cajero pueden usarlo porque ya no existen. La Diputación de Salamanca lleva a muchos de estos municipios el cajero una vez al mes en un bibliobús, pero se antoja un parche, que agradecen los vecinos, pero que no ayuda a solucionar el problema real al que se enfrentan a diario. Los propios trabajadores de las entidades bancarias también son víctimas de esta sinrazón, muchos puestos de trabajo se van al carajo, el estrés laboral es notablemente superior y a veces tienen que soportar las fundadas quejas que deberían asumir en más alto de la pirámide.

Pues este panorama no parece ser lo suficientemente importante para nuestros políticos, que se enzarzan en el “y tú más” y en debates estériles repletos de “bla bla bla” sin pisar la calle. Ellos también deberían ser más humanos y no tan mierdas.