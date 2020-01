Puestos a cuartear la Comunidad de Castilla y León, que parece ser tendencia, por añadir algún delirio más al panorama, yo apuesto por una comunidad uniprovincial, que bajo la pancarta de Solo Salamanca -SOLO-SAL- desdeñe cualquier entidad administrativa que no sea la nuestra. Mande a León a hacer gárgaras a la remota Babia, y a Zamora a bailar al son de la gaita gallega de su frontera sanabresa. Fuera todo el mundo. ¡Dejadnos solos! Queremos una Comunidad propia, Cortes propias, senadores propios y ujieres y coches oficiales propios, hasta la ruina de sus contribuyentes, o sea nuestra propia ruina.

Pero qué orgullo solitario, qué cabeza alta, qué banderas al viento las de SOLO-SAL frente a la opresión vallisoletana y el neocolonialismo leonés.

Salamanca sola y punto. Como la quiso en su día, allá por los años setenta, un burlesco partido político, en la clandestinidad por supuesto, al que tuve la suerte de pertenecer, que con el ajustado nombre de FRELICHA, o sea Frente de Liberación Charro, buscaba en base a peculiaridades provinciales, de geografía, léxico y costumbres, la independencia de la provincia de Salamanca, libre de cualquier atadura política y administrativa.

Aunque algunas de las reivindicaciones más afamadas del FRELICHA no eran de fácil cumplimiento, porque se pretendía que la provincia tuviera salida directa al mar. Algo que no parece tan fácil con el mapa en la mano sin molestar a los vecinos lusos, pero que no parecía imposible para aquella parva de conjurados trapisondos.

Como es normal, la existencia del partido fue efímera y acabó subdividido en múltiples grupúsculos tales como Abadengo Único, o Rebollar sin más, que alegaban para escindirse del FRELICHA la implacable opresión de la capital hacia las comarcas periféricas que no tenían reconocimiento suficiente.

Pues desde aquella invención grotesca e ingeniosa del FRELICHA hay que alzar una nueva bandería, sectaria y arrogante, que bajo el nombre de SOLO- SAL, presente un programa político con un único argumento electoral: dejadnos solos, que nos tenéis hartos. Yo creo que ganaría las próximas elecciones y más ahora que parece que han encontrado oro en el Oeste... De la provincia...