Solo faltó Pedro Sánchez

Quien no haya ido este año a Salamaq no está en la pomada. No sé qué nuevos reclamos habrá tenido este año la antigua Agropecuaria pero me han salido amigos hasta de debajo de las piedras para preguntarme si tenía invitaciones. Algunos se piensan que por trabajar en un periódico, uno tiene pases gratis para todo tipo de eventos y espectáculos. Para los que duden, les informo que no es así. Ni mucho menos.

Lo cierto es que el mayor certamen agropecuario de España terminó ayer con un éxito de público como no se recordaba. La mayoría de los expositores decía que notaban las enormes ganas de la gente por reencontrarse, por hablar de sus preocupaciones, por buscar las últimas novedades en maquinaria y, cómo no, por tomarse una cerveza con los amigos.

Y como amigos aparecieron el viernes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas, y el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, en la inauguración del certamen. Cuatro horas de saludos, presentaciones y catas dan para mucho. Hasta para soltarse alguna pullita en los discursos, ma non troppo. Mientras el primero sacó el capote de las grandes ocasiones para lidiar las preguntas de la prensa -aunque evitara hacerse una foto con los alumnos de la Escuela de Tauromaquia (más ganaron ellos)-, el segundo llegó como Papá Noel para repartir nada menos que 70 millones de euros entre los agricultores y ganaderos para que puedan hacer frente a la crisis que nos ha llegado de la invasión de Ucrania. Es decir, cada uno en su papel y vamos a darle al jamón, que también hemos venido a eso.

Al fondo se veía al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, acompañado por sus compañeros de Vox y mordiéndose la lengua porque no le habían dejado sacarla a paseo como a él le gusta para dar la nota. Hasta en eso ha salido bien Salamaq.

Tan solo su consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, se atrevió a llamar mentiroso al ministro -sin faltarle razón-, pero ya al día siguiente, cuando no hacía tanto daño.

Y como si le hubieran dicho que si no pasaba por el recinto ferial este año, no alcanzaría sus metas, el lunes apareció entre el ganado un tipo que quiere ser el futuro presidente del Gobierno. Núñez Feijóo -como no podía ser de otra manera- recibió el cariño de los suyos que aguardaron hasta media hora a la solana para aplaudirle a la salida del pabellón central. Y es que hay que dejarse ver, que nunca se sabe qué puesto te puede tocar en las listas. Pero el líder popular no solo cosechó el calor fácil de los palmeros, también el de numerosos agricultores y ganaderos que por allí estaban, quienes le reclamaron fuerza para evacuar cuanto antes al inquilino actual de La Moncloa. Ya puede espabilar porque, como ayer quedó comprobado en el cara a cara que protagonizaron ambos en el Senado, las malas artes del guapo Sánchez le pueden jugar más de una mala pasada.

Hasta un venido a menos Francisco Igea cruzó las puertas de la feria para dejarse ver y clamar en el desierto de nuevo que sus propuestas, cuando gobernaba en compañía del PP, eran las mejores. No se quita este soniquete el “exvice”...

Tan solo faltó al mayor acontecimiento agropecuario español nuestro Pedro Sánchez, que prefirió dar una fiesta en Moncloa con cincuenta ciudadanos de a pie -amiguetes confesos muchos de ellos- para que le interpelaran, a modo de aquel programa televisivo llamado “Tengo una pregunta para usted”, por asuntos que tanto preocupan a la sociedad actual como el derecho al paro de las empleadas del hogar, el cambio climático, la justicia de las pensiones, la obesidad infantil o la igualdad entre hombres y mujeres. El montaje presidencial fue tan escandaloso que pasó sin pena ni gloria entre la ciudadanía que, lógicamente, prefiere ir a Salamaq y ya cuenta los días que faltan para volver a una feria que, como dicen ahora, renta más.