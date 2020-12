Solidarios o caraduras

De forma casi testimonial, pero con una campaña de marketing calculada al detalle, con retransmisión de TVE en directo incluida, la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech ha comenzado a administrarse en España. Una buena noticia que el Gobierno se ha apropiado en exclusiva. Desde el fin del confinamiento y el comienzo de la desescalada, el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias se ha inhibido en la gestión de la pandemia. Las comunidades autónomas han tenido que lidiar, con mayor o menor acierto, con este ‘morlaco’ y el presidente tan solo ha aparecido para dar buenas nuevas o tirar de las orejas a sus ‘súbditos’. Ahora presume de una vacuna que ha llegado gracias a los científicos e investigadores que durante este último año han trabajado de forma incansable, no a él. Eso sí, por la buena marcha del negocio confiemos en que las previsiones de Salvador Illa se cumplan. Porque si es así, y en las próximas doce semanas se logra a inmunizar a 2,3 millones de españoles, el éxito será para todos. Crucemos los dedos y pongámonos a trabajar para que no suceda lo del Reino Unido que solo está siendo capaz de vacunar a 10.000 personas al día. A este paso les dará tiempo a que aparezca el SARS-CoV-3.

Aunque en las últimas semanas ha bajado notablemente el número de españoles que reconocen abiertamente que no se vacunarán, las cifras todavía son preocupantes. No entiendo qué se le puede pasar por la cabeza a una persona para preferir seguir viviendo esta pesadilla a recibir una inyección que se ha sometido a todos y cada uno de los controles sanitarios por los que pasa cualquier otro fármaco. ¿Acaso hay gente que tiene miedo a la vacuna de la gripe o a la del tétanos? Si esto ocurre es porque una vez más ha fallado la pedagogía. Alguien no ha sabido explicar a los ciudadanos que, por mucha prisa que tengamos porque la pandemia acabe, al mercado no llegan raticidas ni venenos. No son inventos diabólicos que nos usarán como conejillos de indias. Para eso ya se ha probado antes en humanos y también en animales, por mucho que les escueza a los radicales animalistas ‘crudiveganos’. No puedo comprender que, salvo los cuatro pirados terraplanistas antivacunas, haya gente con tal nivel de egoísmo que prefiera convertirse en un peligro andante. Porque, de aquí a unos meses, no estar inmunizado es ser una bomba de relojería capaz de provocar un brote que dé al traste con todos los esfuerzos realizados.

Solo alguien que no ha visto cómo su negocio lleva cerrado meses o que a duras penas puede lograr un sueldo digno sería capaz de asegurar con arrogancia que no se piensa vacunar. A ese tipo de personas hay que aislarlas y discriminarlas. No permitir su entrada a un concierto, un avión, un organismo público o a su propia empresa. Si el número de canallas insumisos es demasiado elevado, no quedará otra opción que establecer una cartilla oficial que diferencie a los solidarios de los caraduras. Hemos sufrido mucho como para retrasar la vuelta a la normalidad por culpa de esta chusma. Por suerte la vacuna no la ha creado ni Illa ni Ayuso. La vacuna la ha creado la ciencia y si hay una cosa en la que debemos confiar a estas alturas de la vida es en la ciencia.

Tan irresponsable es vociferar un discurso antivacuna como lanzar las campanas al vuelo. No podemos relajarnos justo ahora, cuando el final del túnel se ve cada vez más cerca. La tercera ola llegará en enero porque, con total descaro, hemos asumido un determinado número de muertos para que pudiéramos celebrar las cenas y comidas de Navidad. Así de cruel. También lo hemos aceptado por no democratizar de una santa vez los test de detección. Lo escribí en esta tribuna hace meses: tan importante es la vacuna como un sistema barato y eficaz que nos diga en pocos segundos si estamos contagiados o no. Queda mucho camino por recorrer, pero ahora más que nunca a los insolidarios habrá que darles una patada en el trasero porque la mayoría no estamos dispuestos a morir en la orilla.