Desde círculos del Gobierno y desde círculos de la oposición. Desde think tanks de Madrid y administraciones regionales. Colegas periodistas, funcionarios... Recibo incesantes llamadas preguntando por la clave, la poción mágica con la que Alemania ha conseguido vencer al coronavirus. Y a todos respondo, antes que nada, que Merkel no habla de victoria, sino de “éxito frágil”, pero como las cifras son las que son, 157.000 contagiados y 5.877 fallecidos, sí podemos hablar de factores diferenciales clave que paso a resumir. Seguramente no sirva ya para nada en esta crisis sanitaria, pero puede orientar sobre cómo prepararnos para la siguiente.

Alemania contaba desde 2013 con protocolos de actuación. El Instituto Robert Koch, que partió de la experiencia con virus SARS anteriores, preparó el sistema sanitario para una futura e hipotética pandemia. Alemania contaba a principios de enero con 28.000 camas UCI que han sido ampliadas ya a 40.000, de las cuales 12.000 siguen vacías. Si España tiene 9,7 camas UCI por cada 100.000 habitantes, en Alemania ese índice ascendía a 29 al empezar el año.

Alemania ha realizado ya dos millones de pruebas diagnósticas en 161 laboratorios y sigue realizando unas 200.000 a la semana. El 7,5% de esos test ha dado positivo y han permitido aislar a las personas que efectivamente podían contagiar a otras, no a toda la población en bloque. Los test no se compran. A mediados de enero, el hospital universitario Charité de Berlín ya había puesto en marcha su producción masiva, que abrió a todo laboratorio que libremente desease sumarse. A principios de febrero la burocracia permitía ya que los laboratorios facturasen el importe directamente a las mutuas de seguro médico..

Detrás de esta maquinaria hay una potente inversión. Alemania invierte el 9,5% del PIB en Sanidad, España el 6,2%. El gasto público en Sanidad creció un 7,96% en 2018, hasta los 321.134 millones de euros, el 21,36% del gasto público total. Ese mismo año, España invirtió en Sanidad el 15,14% de su gasto público. Los alemanes ahorran en otras cosas. Tienen, por ejemplo, 14 Ministerios, a diferencia de los 22 que nos permitimos nosotros, y un solo vicecanciller. Y sus infraestructuras (aeropuertos, carreteras, puentes...) son bastante peores que las nuestras. Pero la salud no se toca.

Aunque seguramente más importante que la cantidad de inversión es la calidad de la gestión. Desde el punto de vista de Alemania, el sistema sanitario español estaba ya colapsado antes del coronavirus. La prueba más visible eran las listas de espera, que los españoles aceptan como si de una condena ineludible se tratase pero que los alemanes no toleran. El sistema sanitario alemán es público, pero se gestiona como si fuera privado. Tener un seguro médico no es un derecho, sino una obligación. Como el seguro a terceros del coche, no se puede circular sin él. Y te cuesta una media del 15,5% del sueldo bruto, que escuece lo suyo, por lo que el paciente tiene mentalidad de cliente.

Simplificando, ese porcentaje se paga a una caja de seguro que elige el pagador. Y como hay competencia entre ellas para captar asegurados, ya se encargan sus gestores de que todo funcione, porque si no te gusta te cambias de caja de un mes para otro. Dentista, oculista, otorrino, dermatólogo, psicólogo... tienen sus consultas particulares. El paciente elige a cuál acude, le atienden en el momento y la factura la paga directamente el seguro. No hay médico de cabecera asignado, el cliente opta por el que más le convence. También se puede, por supuesto, acudir al servicio de urgencias de cualquier hospital, desde una pequeña clínica de barrio hasta el puntero Charité de Berlín, con la tecnología más puntera de Europa. Decide el enfermo y basta con llevar encima la misma tarjeta sanitaria, válida por supuesto para todo el territorio alemán. Un médico recién graduado cobra 4.712 euros al mes y no los hay que atiendan por la mañana en la pública y por la tarde en su consulta privada, con lo que queda eliminado un foco de corrupción.

La competencia entre centros y entre facultativos genera solvencia en el sistema. Sería aquí impensable que un paciente de cáncer se desplace a otra ciudad para recibir tratamiento, como le ocurre a enfermos salmantinos, que han de viajar a Zamora. Una rotura de menisco se opera en el momento, al igual que una tomografía para un diagnóstico. No soy médico, menciono ejemplos vividos en mi entorno. Si se espera dos días a partir del diagnóstico para una cirugía de amígdalas o de tendones de la mano es porque el paciente necesita organizarse o mentalizarse. Y para el sistema es mucho más eficiente prevenir que curar. Mi caja del seguro prefiere pagarme las clases de tai qi o una semana al año en un balneario del Báltico que arriesgarse a que una madre de tres hijos y trabajadora acabe desarrollando hipertensión crónica.

Por todo esto os invito a no caer en la autocomplacencia. Hay mucho por hacer y la salud es prioritaria. Si volvéis a escuchar alabanzas al sistema sanitario español, preguntad, por favor, ¿en comparación con cuál?