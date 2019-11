La sinestesia ha estado muy asociada con el color, pero no se queda solamente ahí. Podríamos definirla como la estimulación de un sentido de forma indirecta, cuando es otro el que está siendo estimulado. Por tanto, existe un acoplamiento cognitivo entre ambos sentidos. ¿Se puede escuchar el verde? ¿U oler la nota fa? Y sin tomar drogas... Hay personas que tienen las “sensibilidades emocionales acopladas”.

Se dice que todos los bebés son algo sinestésicos al nacer. Con el tiempo esta cualidad se va perdiendo o no, dependiendo de los valores genéticos que tengamos y nuestras vivencias con el entorno durante nuestra infancia. Así, se conservará esta capacidad cuando somos adultos. No se trata de un rasgos que se tiene o no, más bien una cualidad que se mide en un rango continuo de valor.

Además de la propia conexión involuntaria entre diferentes sentidos, también genera una interrelación “invisible” entre habilidades artísticas. Hay personas que al tocar un instrumento de música, tienen cierto “aroma” que los delata de que hacen teatro, o que pintan. La improvisación, sacar alguna melodía de la nada que exprese emociones,..., son cualidades que siguen sin trabajarse en el mundo académico musical. Quizás porque están relacionadas con las habilidades innatas, las cuales ni siquiera muchos profesores de los conservatorios tienen. Para la mayoría de la población estas palabras son sólo fantasía. Para otros, una injusticia de que se pierdan muchos talentos que no han sido detectados.

¿Cuál es la fórmula para una buena canción? Se dice que hace falta: una buena música, una buena letra, y algo inexplicable que nadie sabe definirlo, pero sí sentirlo. Entonces, si valoramos la música de los “Beatles” vemos que para muchos la letra no la pueden valorar porque no la entienden, la música son sólo unos pocos acordes, y aun así hay algo especial. Es curioso que muchos músicos académicos a los que se les pregunte por qué triunfaron los Beatles, no sepan explicarlo. Quizás las adversidades que vivieron en su infancia “Lennon” y “McCartney” les sirvieran de estímulo para expresar algo más que música.

¿Cómo puede detectarse la sinestesia en las personas? Que una persona desarrolle en su vida más de un género artístico, y que lo haga porque le apetezca, porque le sale del alma, ya es un posible candidato. Y en la música, este tipo de personas ensalzan la expresividad por encima de la técnica, el sonido, y otras variables. Existen algunos músicos con esta cualidad, un “algo” especial, quienes como no han destacado por una gran digitación o sonoridad, nadie los han mirado. Sin embargo, se pierde un gran potencial creativo, y que en la mayoría de los casos, ni la propia gente que lo posee llega a descubrir.