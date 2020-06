Sin prisas ni pausas

Camino -dijo el poeta- se hace al andar, pero andar no es correr, ni piruetear, es simplemente eso, andar, caminar sin prisas, también sin pausas, midiendo los pasos, uno tras otro, buscando la forma de evitar tropiezos y atropellos que dificulten el avance o lo hagan imposible. Desde ayer ya estamos en la fase 2 de la desescalada, un paso más hacia adelante que si se hace bien puede acercarnos a la salida. Conseguirlo es responsabilidad de todos, no sólo de unos cuantos, por eso que nadie olvide que la causa, origen de lo que nos ocupa (el coronavirus), no ha quedado atrás en este camino a seguir, inevitable y compartido, de ahí que debamos ser conscientes de las limitaciones que esta nueva fase impone, sí, han leído bien, limitaciones, porque este nuevo paso no es licencia para nada más que no sea obrar en consecuencia y acatar las normas dentro de un plan pensado y puesto en marcha con la intención (esto lo supongo) de sacarnos de una espiral que poco a poco va completándose pero que todavía está lejos de conseguirse.

Desde ayer somos más libres, pero solo eso, e ir más allá de lo marcado podría ser una imprudencia cuando no una temeridad, dado que un paso desmedido, un simple traspiés, puede echar a perder todo lo andado. Hay que saber hasta dónde llegar y cómo hacerlo, tomando conciencia de una situación muy delicada y vulnerable que puede cambiar de sentido por un soplo mal dado. Lo digo porque se huele cierto desmadre. Hay quienes no pierden el tiempo haciendo planes y se han puesto manos a la obra con una alegría inmensa, como si la encerrona fuese ya una experiencia del pasado, y no es así, porque esta condena que estamos cumpliendo por fases no es fruto de una sentencia que la da por zanjada, sino de un virus que, aunque con menor intensidad, continúa matando.

El primer paso dentro de esta nueva fase hacia la siguiente ya se ha dado y hay que seguir adelante (pararse no lleva a ningún sitio), pero hay que hacerlo con mucha cautela, de ahí que se comprenda la preocupación de no pocos alcaldes serranos ante la posible avalancha de visitantes con segunda vivienda en el pueblo como si este verano que ya tenemos encima fuese uno más, y no lo es, realidad que la España medio vacía tiene que asumir pero sin dramatizar. Lo digo por lo sanitario, no por lo político que es harina de otro costal y acarrea, no obstante su estrecha vinculación con la pandemia, otras consecuencias muy distintas, motivadas en gran parte por las no pocas negligencias de quienes han encontrado en esta trágica coyuntura un inmenso filón que no están dispuestos a desaprovechar.

Hoy aprueba e impone Sánchez por real decreto ley las normas y reglas de lo que será la “nueva normalidad”, ese “futuro pluscuamperfecto” que se ha sacado de la manga y nos ha preparado a su medida, que suena bonito, pero atufa a triquiñuela, a superchería, a engaño..., novedad que iremos viendo conforme vayamos descubriendo en qué consiste realmente y cómo nos afecta, que implica (me temo) la imposición no de una conducta racional y adecuada a las circunstancias sanitarias del momento sino de una disciplina más política e ideológica que otra cosa, de una maniobra totalitaria que establezca las bases de un régimen de vida dictado a golpes de BOE, que es a lo que aspira este sujeto (que desde ayer ya habla de “normalidad” no solo “nueva”, también “vigilada”) y quienes lo consideran imprescindible en La Moncloa como aval de esta marrullería colectiva que se traen todos ellos entre manos.

El coronavirus es para Sánchez un pretexto que ha convertido en instrumento político del que se vale para instalarse aún más y mejor de lo que está. Del mucho o poco rigor en su continuo veletear ahí les va un ejemplo: Desde ayer ya pueden abrir las plazas de toros, aunque con aforo limitado a un tercio, pero no los campos de fútbol. Sus razones tendrán quienes así lo han decidido en las que no entro ni salgo, y no digo más, yo que ni soy aficionado a los toros ni al fútbol, pero me preocupa la arbitrariedad inducida por ideologías que no comparto o intereses que sin ser míos me afectan de lleno.