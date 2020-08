El presidente ha reaparecido hoy en el tradicional “aló presidente” con un aspecto inmejorable. Un moreno que ha debido de ser la envidia del resto de los miembros del Consejo de Ministros, principalmente del vicepresidente Iglesias y de su pareja Irene Montero, que tuvieron que interrumpir sus vacaciones porque le hicieron una pintada en una carretera a unos cuantos kilómetros de la casa de ocupaban. Sánchez ha vuelto descansado y con la estrategia preparada por Iván Redondo, que ya ha debido de regresar también.

Les resumo la soporífera comparecencia de Sánchez: “Sin mí no sois nada”, les ha venido a decir a los presidentes de las comunidades, que llevan desde que acabó el confinamiento esperando una herramienta legal (salida de las Cortes para que no ocurra como con la prohibición de fumar o el ocio nocturno que ya la han tumbado los jueces en Madrid y en Melilla).

Si quieren estado de alarma las autonomías, que lo pidan, que Sánchez les presta los votos de los suyos, de los nacionalistas y de los “Bilduetarras”, que ya es bastante. Es decir, se lava las manos como hizo Pilatos.

Sánchez quiere ver chamuscados a todos los presidentes autonómicos por la gestión de la pandemia. Quiere someterlos para que sean ellos los que rueguen, si es necesario de rodillas, un estado de alarma que fue duramente cuestionado por la suspensión de derechos fundamentales. Pero no es la herramienta jurídica por la que claman los responsables autonómicos, porque para ese viaje no se necesitan alforjas. Siempre, como ocurrió en la desescalada, han tenido esa posibilidad. De lo que se trata es de disponer de una base jurídica que no dé lugar a la interpretación arbitraria de cada juez.

De lo que se trata es de que las autonomías tengan cobertura legal ágil y rápida para tomar aquellas decisiones que estimen necesarias para cortar la expansión del virus, pero también de que no se adopten medidas diferentes en cada una de las 17 comunidades y en las dos ciudades autónomas. De lo que se trata es de que el Gobierno asuma su responsabilidad y la de coordinar. Por cierto, su responsabilidad no hay lugar a dudas que es el aeropuerto de Barajas y el control es de chiste. Lo ha denunciado, como pedía el señor Simón, toda una “influencer” como es Belén Esteban y nadie ha sido capaz de demostrar lo contrario. Barajas ha sido un lugar de expansión del virus sin control y sin capacidad de rastreo de los contactos. ¿Sigue José Luis Ábalos de vacaciones? Debemos ser el único país que no hace controles ni pide absolutamente nada. El que tiene suerte, quizá le tomen la temperatura.

Tampoco es razonable que no exista un criterio único para hacer pruebas y rastrear contactos. Emprender una carrera con final en ninguna parte por ver quién hace más, no tiene ningún sentido. Es inexplicable que te manden a tu autonomía a hacerte las pruebas si has tenido contacto con un posible positivo en otra comunidad. Es irracional, es absurdo y va en contra de toda norma lógica o protocolo sensato. No existe coordinación y eso es su responsabilidad, señor presidente.

Encaramos el inicio del curso como lo terminamos: haciendo cada comunidad lo que le ha dado la gana, sin pensar que el que sale perjudicado no es un partido de Gobierno o el de la oposición, sino el ciudadano, que debe estar pensando: ¡malditas autonomías!

A menos de dos semanas para el inicio del curso, los padres no saben qué van a hacer con sus hijos y cómo van a compaginar el trabajo y la familia, los profesores están asustados y la ministra ha estado desaparecida.

En estas condiciones, ¿quién va a pedir el estado de alarma para ser señalado con el dedo acusador como el peor gestor? Nadie y Pedro Sánchez lo sabe, pero prefiere que se achicharren los presidentes autonómicos. Otra estrategia de la factoría Redondo.