Sin Ayuso no hay paraíso

Anda revolucionada la cúpula del Partido Popular mendigando cariño para Pablo Casado. Se han empeñado esta semana en recorrer España de arriba a abajo para encolar las fisuras internas de un barco que cogió a la deriva y que con viento a favor no termina de enderezar rumbo a la Moncloa.

Los vicesecretarios del PP, a los que por más que les busco virtudes solo les encuentro defectos, han diseñado un tour por las plazas más relevantes del país para explicar un proyecto de España en el que se repite como un “mantra” todo aquello que los barones autonómicos están haciendo: bajadas de impuestos, defensa de España, importancia de fondos europeos y separación de poderes. Para este viaje no hacían falta estas alforjas.

Solo hay que ver las caras de entusiasmo –entiéndase la ironía– que tienen los más leales al palentino a los que les toca acudir impepinablemente a esta retahíla de actos sucesivos ciudad por ciudad. Casado ha querido a todos activos, todos esprintando hacia la Moncloa, todos en un proyecto común para el que anteriormente no se les ha tenido en cuenta. No hay peor jefe que aquel que impone una estrategia por sus bemoles y luego pretende que le secunden los trabajadores y algo así es lo que está haciendo la cúpula popular después de tirar a la basura todo aquello que aunque fuera útil a ellos les sobraba.

El PP, haga lo que haga, siempre va estar en entredicho. A la derecha siempre le ha ocurrido esto en España a lo largo de la historia, pero no es menos cierto que los volantazos de los últimos tiempos fichando al oponente y dándole poder –sirva como ejemplo Toni Cantó– es para que mediáticamente le crujan.

Para escenificar esta ‘entente cordiale’, el PP ha recurrido a Europa. Quizás haya tenido que tirar de agenda y contactos para conseguir fuera lo que no tiene en casa. Por mucho que paguen el viaje a Tajani, Durao Barroso, Donald Tusk o incluso al condenado Sarkozy, el militante y el votante popular a quien quiere ver es a Isabel Díaz Ayuso. Quizás no tenga el bagaje ni la experiencia de estos grandes ex, pero es la política que más ilusión genera entre el electorado, y por “h” o por “b” está de viaje en Estados Unidos. La ruptura entre Ayuso y Casado es evidente y el error mayúsculo de enfrentar a la presidenta de Madrid con el otro gran baluarte del partido, Martínez Almeida, denota una ignorancia supina. Que se ande con cuidado Casado no siendo que Ayuso le eche un pulso por el control nacional del PP... Sería una gran noticia que esos dos a los que Casado ha lanzado a los leones ahora se unan en busca de lo mejor para el PP, y eso pasa por acabar con las plañideras que ejecutan como capitanes sin ni siquiera haber sido soldados.

Si por algo se ha caracterizado el palentino desde que subiera a las alturas de Génova es por meter mano allá donde las cosas funcionan. A él y a Teodoro García Egea les vimos cómo se empeñaban en condicionar el congreso provincial de Sevilla, situando a los suyos incluso en contra de Moreno Bonilla. Aquí en Salamanca, donde unos y otros tampoco parecen ponerse de acuerdo, los de Madrid se plantean incluso tirar por la calle de en medio y poner a un histórico como José Antonio Bermúdez de Castro como hombre de la transición. Terrible.

Este es el panorama del Partido Popular. Un partido que con la que está cayendo debería tener mayoría absoluta en todas las encuestas. El Gobierno socialcomunista está despedazando España, está creando más desigualdades sociales y está resucitando el odio entre compatriotas mientras en Génova se empeñan en joder lo que funciona bien.