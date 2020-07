El domingo pasado vi de refilón la portada de la revista semanal del diario “El País”, y me quedé de piedra: allí estaba Fernando Simón, el sujeto que, sin tan siquiera tener el MIR, (lo mínimo exigible -de un doctorado ni hablamos- a alguien que ocupa un puesto como el suyo) lidera la “gestión” de la grave crisis sanitaria que aún padecemos, con los desatinos políticos que todos hemos conocido y que se han llevado por delante la vida de decenas de miles de españoles. Mientras, el amigo Simón no se aclaraba con el simple uso de una mascarilla... Póntela, pónsela, ¿o eso era otra cosa?

A lo que iba, que no es el virus chino. Iba a que allí, en la portada del dominical, estaba el caballero de la triste figura cual Mickey Rourke en sus días de esplendor, cazadora de cuero negra sobre su moto. Desde luego, los progres no conocen los límites del ridículo. Y los tontos petulantes, menos. Del afán manipulador de “El País”, convirtiendo a Fernandito Simón en un tipo duro del “star system”, ni comentamos. Todo muy patético. O vomitivo. O de vergüenza ajena. No me entra en la cabeza cómo un profesional con, en principio tan alta responsabilidad, y con ciudadanos aún muriendo, puede prestarse a semejante charlotada. Hace falta tener poca dignidad y muy poca sensatez para que teniendo en sus manos la vida y la muerte de millones de personas se preste a posar como “sex symbol”, o más como icono de los ignorantes, de los engreídos que creen haber alcanzado la fama que les tenía reservada el destino. Hijos sietemesinos de Andy Warhol que han conquistado los cielos del poder llenándolo todo de mentiras y desfachatez.

La portada de Simón disfrazado de hombre duro no es una anécdota de un tonto a las tres, es el estado de la Nación en toda su crudeza. “Asín semos”, la mutación hacia lo deforme del “pijoaparte” del gran Juan Marsé. España ha llegado al siglo XXI socialmente escacharrada y Fernando Simón es un buen ejemplo. El enclenque vocero de su amo, que quiso ser el Peter Fonda de “Easy Rider”.