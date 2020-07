Simón dice

El Fernando Simón de Cataluña, Jacobo, dice que la situación es tan tensa, que a lo mejor empiezan con los cribados aleatorios. Pero compartiendo visión sobre la gravedad del virus, al simón de Castilla y León, el doctor Igea, no le convence el muestreo aleatorio; y tampoco a Feijóo, que es su propio simón en Galicia. El simón verdadero está surfeando pero tampoco era muy partidario, pero es que tampoco le convencían las mascarillas y luego sí, antes también negaba que nos fuéramos a contagiar y no creyó a Merkel cuando ella aseguró en abril que el 70% de la población alojaría al coronavirus.

Antonio Zapatero, el simón de Madrid, dice que es innecesaria la obligatoriedad de las mascarillas porque la gente allí es muy disciplinada y tiene a su favor el civismo demostrado por sus ciudadanos en la no celebración de la 34 liga del equipo con más seguidores del mundo, algo que no pueden decir en Oporto o Liverpool. Coincide en esto con el simón de la OMS para las mascarillas, porque allí tienen simones para todo y para nada y son capaces de decir una cosa y la contraria, en eso coinciden con nuestro Simón.

Simón chino dice que le parecen imprescindibles las mascarillas pero el de la OMS dice que son poco importantes porque el virus no se contagia por el aire. Y hay simones que creen que es por el aire y otros que por contacto, y el simón vasco cree que la clave son PCR por cada mil habitantes y el simón andaluz mantiene que son suficientes por debajo de 40.

Simón canario dice que lo mejor es que el sistema de rastreo descanse sobre la atención primaria, pero el simón balear se inclina por rastreadores por población y dice que lo mejor son 35 por 100.000 habitantes, 15 más de lo que determina el simón alemán y de lo que dice el simón de Castilla y León que es lo ideal para nuestra región. Igea ve tan imprescindibles los test rápidos como inútiles lo son o eran para el simón catalán.

Simón verdadero dice que menuda tontería vigilar más las entradas por Barajas porque es un jaleo ver qué hacen luego con los positivos y es mejor repartirlos y que se ocupen de ellos las autonomías. Dice simón, el de Madrid, que así, no. Y, de momento, ningún simón ha alertado sobre la conveniencia de ‘cerrar’ Aragón o Cataluña, a pesar de que Francia ya recomienda no viajar donde Torra.

Dice el simón de Galicia que quien llegue de zona de riesgo debe registrarse, quedar marcado, como simón de Castilla La Mancha dice de todos los que entren en discotecas, algo que para otros simones no es imprescindible. Igual que registran algunos simones a los contagiadores “cero”, cuando otros consideran que no se sabe sin son los contagiadores o solo los primeros contagiados con síntomas.

Dice el simón alemán que el invierno nos traerá una segunda ola para la que hay que estar preparados y el Simón original anuncia que ya está aquí, pero no habla de prepararnos ni por lo visto lo estamos. El simón alemán dice que en cada rebrote no hay que hacer test a contactos: se aíslan para ganar al virus y solo una semana, pero la mayoría de nuestros simones se inclinan por test y luego por 14 días de encierro.

Simón dice que él no dice lo mismo que otro simón porque el virus es desconocido para todos y cada uno hace lo que mejor cree, todos con comité de expertos para una teoría que para otros es la contraria. Siendo una pandemia mundial, ¿por qué la OMS no ha reunido ya a los mejores simones? ¿por qué la UE, capaz de alcanzar un acuerdo para destinar dinero a la reconstrucción tras el virus, no mueve un dedo por alcanzar otro para vencerlo? ¿No es más importante salvar las vidas? ¿Por qué nuestro Gobierno no coordina a todos los simones y entre todos ponen orden? ¿Por qué las autonomías no se reúnen al menos con sus vecinas para unificar criterios ante la pasividad del Gobierno? ¿De qué sirve que me cierren lugares de ocio en Murcia si me voy a Madrid o que prohíban reuniones de más de 25 en Galicia si celebro el bautizo en Castilla y León? ¿Cuántos más tienen que dejarnos para que se den cuenta de que hay que ir unidos, con una estrategia? ¿A qué esperan para hacer una gran campaña nacional de concienciación?

Ahora cada simón tira chinitas al pez grande desde su orilla y nosotros esperamos el próximo ‘Simón dice’ para movernos y evitar sanciones. Y vemos cómo crecen los rebrotes al mismo ritmo que decrece nuestra libertad y viajamos con miedo y tememos confinamientos y sabemos que hay un simón en cada rincón y que en función de cuál nos toque debemos ponernos a un metro o a dos.

No estamos como en marzo porque hay menos muertos pero desde junio hemos enterrado ya a 104 con COVID y seguimos con el “Simón dice” pero cada uno con un plan y nosotros de cobayas, cuando aún estamos a tiempo de arreglarlo. “Simón dice” y obedecemos sin saber ni siquiera si nos tocó el simón bueno. Y cansa este juego descoordinado cuando al virus ya le esperábamos y cuando para cerrar, suspender actos y prohibir, que es a lo que vamos si no hay plan, ni siquiera nos hacen falta simones. Dile a Simón que se mueva porque no estamos para aguantar otro quédate en casa.