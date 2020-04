Se acabó la Semana Santa, pero las procesiones no, alguna queda y seguirá hasta donde tenga que llegar cueste lo que cueste, pues ese precio por alto que sea da igual mientras lo paguen otros. Me refiero al hecho de concebir la política y ponerla al servicio de unas ambiciones que aprendieron de quienes comenzaron a hacer lo que no está escrito ni en los libros de historia, que si por ellos fuese los quemarían todos, dejando el terreno en barbecho, pero abonado a conciencia para poder cultivar la suya particular a su albedrío, por supuesto lejos de toda verdad, plan que ya se viene haciendo sin ningún recato.

Pasados estos días, aunque pueda parecerlo, apenas nada ni nadie ha vuelto a la normalidad, ni los niños a sus colegios, ni los universitarios a sus facultades, ni los hosteleros a sus establecimientos, ni los labriegos a sus campos, ni los trabajadores a sus trabajos, que muchos habrán además perdido. Sin embargo, con los hospitales hasta arriba y las morgues saturadas, relajan el confinamiento por decreto y se nota, medida temeraria e irresponsable que nadie en sus cabales se atrevería a imponer por el riesgo a rebrotes.

Hoy la normalidad no es otra que la que imponen el coronavirus y su dura brega (que está llenando a esta desdichada España de orgullo y grandeza extrema por quienes luchan sin descanso contra el mal, pero también de vergüenza y miseria inmensa por quienes intentan sacar provecho político de este desastre). Estos últimos son los herederos de aquellos a los que me referí antes que no han parado desde que alguien (cuyo nombre se sabe, que pasó por eso a la historia y en ella sigue) un día ya muy lejano lo ideó, lo puso en marcha, y desde entonces ha ido pasando por muchas manos todas ellas de la peor ralea con mayor o peor eficacia y que ahora llaman “progresía”. La historia aún sobrevive a sí misma para contarlo con la verdad por delante sin que ninguna que le atribuyen al barquero se le escape, guste no, porque la historia no se escribe para complacer a nadie, la historia es lo que es y en ella hay lo que hay, siendo esta la causa por la que si no existiera mejor sería para muchos. Unos tratan de olvidarla, otros de destruirla y, entre todos, de hacer que nunca la hubo para inventarse otra, porque la única que hay no les sirve.

De estos abundan en política, que se nutre de ellos tanto como ellos de la política, pero sin perder de vista el pasado, lugar de sus orígenes a los que no pueden renunciar por casposos que sean; en ellos les fue su existencia y les va. Para éstos nada ha cambiado desde ayer y el plan que es enteramente suyo continúa, sin garantía ni claridad y ante cualquier pregunta callan o responden con vaguedades o mentiras y rimbombancias.

Como tengo por mala costumbre leer y leyendo algo se aprende, me huelo que saldremos de ésta como hemos salido de todas, pero no sé cuándo ni cómo ni en manos de quiénes. La clase política siempre fue así y ha ido a lo que sigue yendo. Sin embargo, antes algunos había a los que les identificaba cierto sorprendente pundonor capaz incluso si la cosa no le iba bien de abandonar la faena y marcharse a su casa. Hoy no se va nadie.

Voy a recordarles cómo acabó el último consejo de ministros del primer Gobierno de la I República que presidía Estanislao Figueras. La situación que pasaba España (que provocó la renuncia del Rey Amadeo, puesto en el trono por Prim, vacío que inició aquella brevísima República) era caótica en extremo, como otras muchas que la historia nos cuenta, tanto que el Presidente, que duró poco (cuatro meses) no aguantó más y dirigiéndose al Consejo reunido en pleno les dijo con toda la sinceridad que llevaba dentro: “Señores, voy a serles franco: estoy hasta los cojones de todos nosotros”, y sin decir más se marchó. No fue la manera más elegante ni ejemplar de pasar a la historia, pero ¿le faltará a Sánchez lo que le sobró a Figueras, viendo lo que hay y su manifiesta incompetencia, para irse a su casa?